南投東埔溫泉季明揭幕 泡湯穿浴衣賞山景感受原民風情

南投縣東埔村是八通關古道的起點，更是著名的溫泉景點，信義鄉公所表示，為炒熱每年溫泉季的氛圍，明天將推出「玉山戀、東埔情活動」觀光知性之行，為一年一度東埔溫泉季揭開序幕，晚間重頭戲是在森巴鼓隊引導下踩街熱身，引導嘉賓及民眾穿浴衣、持火把繞行東埔大街。

信義鄉公所指出，東埔是一處以溫泉與山巒美景而著名的布農族部落，位於陳有蘭溪畔、八通關古道起點。溫泉水屬於弱鹼性碳酸泉，酸鹼值7.7，溫度約為攝氏48度，號稱是來自玉山最純淨的水，水質透明純淨，終年不竭，具有清除疲勞、促進健康等效用，每年吸引不少遊客前來泡湯。

2020南投溫泉季．玉山戀、東埔情活動，明天傍晚在信義鄉東埔溫泉廣場及東埔國小以歌舞揭開序幕，晚間重頭戲是由東埔國小森巴鼓隊、阿布舞藝術舞蹈團等表演團隊作為踩街熱身，引導嘉賓及民眾穿浴衣、持火把繞行東埔大街，蜿蜒宛若火龍，讓遊客能體驗東埔溫泉季的原民風情及高山峻嶺的美景。