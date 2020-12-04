議員母繳往生互助會百萬退不了 中市府：建議提告

中台灣有不少「往生互助會」台中列管的有9個，會員逾4萬人，但還有不少黑數。有民眾向議員王立任陳情，指為父母每月繳近萬元會費長達10年，最近因負擔太重萌生退意，但竟無退場機制，另連議員鄭功進的母親也碰到類似狀況。王立任指出，互助會因會員漸少、死亡人數累積越來越多，兩年前死亡的會員家屬還在排隊等領補助金，要求市府應訂定自治條例加強管理。

社會局長彭懷真表示，人民團體法規定較鬆散，針對上述狀況將邀互助會負責人座談找解方。中央也在設法要立法規範，但目前這類互助行為屬私法契約關係，如民眾認為權益遭受侵害，應循民事、刑事救濟管道。

民進議議員王立任、何敏誠、黃守達、林祈烽、鄭功進、賴佳微出席記者會，每名議員都表示，選區內碰過類似狀況。鄭功進說，他的母親90歲了，也繳了約100多萬元，目前退也不是、再繳又怕會費丟入黑洞。

陳情人指出，互助會宣稱每人一月繳2000元，如會員死亡可加碼回饋約五成。她父母繳會費又加碼，一個月共繳8000元，繳了約100多萬元，但互助會竟沒有退場機制，除非死亡否則不到錢，即使死亡因補助金有限，還得排隊等。

民進議員指市府目前看不出積極作為，且已列管的9個互助會人數的有高達2萬多人，少的也有數千人，合計至少4萬多人，但存在各地以各種慈善會等名義成立互助會的更是黑數，等於是地下金融盛行。不少民眾面臨是否該繼續繳納會費之難題，是要認賠，還是承擔最後仍領不到錢的風險?

議員要求市府盡速訂定自治條例，訂定罰則、退場機制，不要再拖下去讓更多人受害。 市府社會局長彭懷真指出，民間老人會互助行為已久，在中央未立法明文規範前，此類互助行為屬私法契約關係，如民眾認為權益遭受侵害，應循民事、刑事救濟管道。

社會局指出，民間往生互助行之多年，因是雙方合意， 數十年來爭議不休。行政院秘書長李孟諺9月召開跨部會會議，正積極討論處理方案。立委邀集中央相關部會及中彰投地方政府開協調會。

社會局目前唯一的管理依據「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」每年委託會計師進行行政查核，督促缺失事項改善，今年度查核已結束，11月30日辦理查核報告會議，在社會局官網公告外，針對查核缺失，要求改善。並呼籲民眾，加入往生互助會有風險，應詳閱契約書內容及給付相關權利義務，審慎評估。