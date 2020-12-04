因應防疫暫停引進印尼移工 彰化縣啟動長照關懷服務

中央為因應新冠肺炎疫情，暫停引進印尼移工兩周，已嚴重衝擊家有外籍看護工家庭，彰化縣共有121名個案受影響，彰化縣長王惠美今天指示彰化縣長期照顧中心，即日起針對「新聘看護工未能入台」的家庭，啟動長照關懷服務。

彰化縣衛生局表示，長期照顧中心已指派專人主動電話關懷詢問個案家屬長照需求，說明可使用的長照2.0服務內容，鼓勵家屬申請，長照中心接獲申請後，會在3天內指派專人到府評估，依據評估結果，擬定照顧計畫及安排照服員到案家服務。

中央流行疫情指揮中心鑑於印尼COVID-19疫情嚴峻，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自12月4日至17日暫停引進印尼籍移工入境來台工作兩周，影響彰化縣申請外籍看護工的家庭。

衛生局表示，初步統計，彰化縣受此防疫政策影響的長輩個案共計121人，將協調縣內長照合約單位，迅速銜接長照服務，以減輕家庭照顧者壓力及提升家庭生活照顧服務品質。

衛生局表示，將協助這些家庭使用長照2.0的服務，若經長照中心照顧管理專員到宅評估後，符合需求等級失能第2級以上者，即可申請使用各類長照服務，包括喘息服務、居家服務、日間照顧、專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務等。最高失能第8級每月有36,180元補助，可用於居家服務，如協助洗澡、餵食、陪同就醫等項目，及一年最高補助 21天的 喘息服務。