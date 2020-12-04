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台中增設4間小型親子館 盼減輕托育負擔
台中打造友善育兒城市，持續興建大型親子館，也陸續增設小型親子館「社區托育資源中心」，社會局表示，今年下半年南區、北屯、東勢、潭子4間社區托育資源中心陸續開幕，明年預計再增加3間，將持續增加大、小親子館，縮短各行政區托育資源差異，讓家長及嬰幼兒能夠就近使用育兒資源。
台中市已完成設立9間親子館，包括北區、豐原、沙鹿、大甲、大里、南屯、坪林、石岡、太平。即將完工在大雅、后里2座，未來還規劃新增烏日、西屯、神岡、北屯、東區、和平區6座親，盧秀燕規劃有17座親子館提供台中市民更完善的育兒服務。
社會局表示，在未設有親子館的行政區，將運用托育資源車，將育兒資源帶入社區；另辦理「托育資源中心據點培力計畫」，補助民間單位設立小型親子館「托育資源中心」，未來將持續設置，減輕父母托育負擔，不過因場地更小，均採預約制，民眾需先電話預約。
今年下半年4間托育資源中心陸續開幕，包括南區托育資源中心，地址：台中市南區仁義街239號，電話：22612088。北屯區托育資源中心，地址：台中市北屯區平德路142巷5號1、2樓，電話：2299-0320。
東勢區托育資源中心，地址：台中市東勢區新盛街396巷25號1樓，電話：2527-1292。潭子區托育資源中心，地址：台中市潭子區圓通南路198號2、3樓，電話：2536-8773。
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