快訊

棒球／強調跟倪福德沒心結 郭泓志：其實我們很好啦

西螺分局員警凌晨值班昏倒在中庭 送醫不治死因待查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中增設4間小型親子館 盼減輕托育負擔

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
今年下半年在南區、北屯、東勢、潭子新增4間小型親子館「托育資源中心」，讓民眾就近使用。圖／台中市社會局提供
今年下半年在南區、北屯、東勢、潭子新增4間小型親子館「托育資源中心」，讓民眾就近使用。圖／台中市社會局提供

台中打造友善育兒城市，持續興建大型親子館，也陸續增設小型親子館「社區托育資源中心」，社會局表示，今年下半年南區、北屯、東勢、潭子4間社區托育資源中心陸續開幕，明年預計再增加3間，將持續增加大、小親子館，縮短各行政區托育資源差異，讓家長及嬰幼兒能夠就近使用育兒資源。

台中市已完成設立9間親子館，包括北區、豐原、沙鹿、大甲、大里、南屯、坪林、石岡、太平。即將完工在大雅、后里2座，未來還規劃新增烏日、西屯、神岡、北屯、東區、和平區6座親，盧秀燕規劃有17座親子館提供台中市民更完善的育兒服務。

社會局表示，在未設有親子館的行政區，將運用托育資源車，將育兒資源帶入社區；另辦理「托育資源中心據點培力計畫」，補助民間單位設立小型親子館「托育資源中心」，未來將持續設置，減輕父母托育負擔，不過因場地更小，均採預約制，民眾需先電話預約。

今年下半年4間托育資源中心陸續開幕，包括南區托育資源中心，地址：台中市南區仁義街239號，電話：22612088。北屯區托育資源中心，地址：台中市北屯區平德路142巷5號1、2樓，電話：2299-0320。

東勢區托育資源中心，地址：台中市東勢區新盛街396巷25號1樓，電話：2527-1292。潭子區托育資源中心，地址：台中市潭子區圓通南路198號2、3樓，電話：2536-8773。

今年下半年在南區、北屯、東勢、潭子新增4間小型親子館「托育資源中心」，讓民眾就近使用。圖／台中市社會局提供
今年下半年在南區、北屯、東勢、潭子新增4間小型親子館「托育資源中心」，讓民眾就近使用。圖／台中市社會局提供

托育 親子 台中市

延伸閱讀

桃園市南區漁民活動中心落成 提供完善服務和集會需求

近故宮南院 到嘉義樂拚積木 暢玩樂園 歡笑聲不間斷

北屯昌平路的天空掛滿電纜線惹民怨！預計明年6月消失

周六好市多開幕！北屯、松竹二站恐爆量 中捷超前部署應戰

相關新聞

南投東埔溫泉季明揭幕 泡湯穿浴衣賞山景感受原民風情

南投縣東埔村是八通關古道的起點，更是著名的溫泉景點，信義鄉公所表示，為炒熱每年溫泉季的氛圍，明天將推出「玉山戀、東埔情活...

中市議員要求北捷報告 議長：通車前加開臨時會說清楚

台中市議會第3屆第4次定期會今天討論市府與議員提案，民進黨議員江肇國、陳淑華、邱素貞指出，中捷列車發現2根連結器軸心斷裂...

影／南非男至警所辦嬰出生證明 女警流利英文助搞定

台中市警五分局文昌派出所11月24日晚間，一名南非籍人士表示需要警方開立他剛出生孩子的居留證明，但卻不諳中文全程使用英文...

議員母繳往生互助會百萬退不了 中市府：建議提告

中台灣有不少「往生互助會」台中列管的有9個，會員逾4萬人，但還有不少黑數。有民眾向議員王立任陳情，指為父母每月繳近萬元會...

因應防疫暫停引進印尼移工 彰化縣啟動長照關懷服務

中央為因應新冠肺炎疫情，暫停引進印尼移工兩周，已嚴重衝擊家有外籍看護工家庭，彰化縣共有121名個案受影響，彰化縣長王惠美...

台中增設4間小型親子館 盼減輕托育負擔

台中打造友善育兒城市，持續興建大型親子館，也陸續增設小型親子館「社區托育資源中心」，社會局表示，今年下半年南區、北屯、東...

護理之家遇惡夜火警怎麼辦？台中辦夜間模擬等4項把關

台中市衛生局今天說，為強化護理之家對火災應變能力，衛生局昨天傍晚在清泉醫院附設護理之家，舉辦「夜間實地災害情境模擬演練」...

台中新社花海12月6日閉幕 快搭免費接駁上山賞花

台中新社花海今年以「2020愛你愛妳」為主題，結合台中國際花毯節「愛麗絲的花境探險」，繽紛花卉共同展出，開幕至今，每周末...

台中警犯防宣導加體驗效果加乘 飛天小女警萌度破表

台中市東區東信里辦公室昨天特地邀請台中市警三分局、及知名速食店至里辦公處，舉辦「小小警察及製作漢堡體驗活動」，別開生面的...

10年經營不善 社頭果菜市場遭點名

彰化縣社頭果菜市場被審計部彰化縣審計室點名檢討，認為公所經營不善，縣府督導不周，近10年都難有起色，彰化縣府農業處長邱奕...

「竹口罩」 現身南投竹博覽會

南投縣竹博覽會明天將在台灣最大的竹工藝展館「竹山文化園區」開幕，除展現台灣竹編工藝外，將邀請中和國小竹琴隊，透過小朋友打...

北捷局赴台中報告 中市府交通局：年底前

台中捷運列車連接器軸心斷裂事件，中市不分藍綠議員均要求承包工程的台北市政府捷運工程局，應到中市議會報告及備詢，但北捷局表...

熱門新聞

蜥滿為患！搭高鐵看見綠鬣蜥 彰化縣要增加經費撲滅

前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視

前槍擊要犯詹龍欄感念病故父親 號召親友捐500萬嘉惠弱勢

照顧故鄉老人 南六董事長斥資2500萬蓋共餐廚房今動工

塞車有解！高公局將增設國1林口A交流道南出、北入匝道

黃捷昔酸韓國瑜「總機」明使「百裂拳」質詢「陳主機」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。