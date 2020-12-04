台中新社花海12月6日閉幕 快搭免費接駁上山賞花

台中新社花海今年以「2020愛你愛妳」為主題，結合台中國際花毯節「愛麗絲的花境探險」，繽紛花卉共同展出，開幕至今，每周末皆湧入大量賞花人潮，展期進入最後一周，將於12月6日落幕。台中市府交通局長葉昭甫表示，市府從早上8時至下午6時提供免費接駁服務，交通局已備妥接駁車輛，歡迎民眾把握機會，搭乘免費接駁車上山賞花。

葉昭甫指出，今年新社花海與花毯節接駁線，共有豐原線、太原線、松竹線(假日線)、東勢線(假日線)、及櫻木花道線(假日線)等5條，接駁站點分別為台鐵豐原車站、太原停車場、捷運松竹站、東勢河濱公園及展區接駁總站，時間為上午8時至下午4時；而花海展區至各接駁站的發車時間則為上午10時至晚上6時，班距平日約20至30分鐘一班、假日15至20分鐘一班，坐滿即發車。

葉昭甫表示，新社花海與花毯節開幕至今大受好評，人潮及車潮湧現，市府透過接駁、停車場安排及交通管制三管齊下疏導車流，降低展區周邊道路壅塞情形；因應展期進入倒數階段，市府將於閉幕周預備更多接駁車因應上山民眾，預計可縮短民眾等候時間。