快訊

我新冠境外移入+4！11月至今幾乎天天有病例

台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中新社花海12月6日閉幕 快搭免費接駁上山賞花

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中國際花毯節主花毯「勇氣之心」。記者余采瀅／攝影
台中國際花毯節主花毯「勇氣之心」。記者余采瀅／攝影

台中新社花海今年以「2020愛你愛妳」為主題，結合台中國際花毯節「愛麗絲的花境探險」，繽紛花卉共同展出，開幕至今，每周末皆湧入大量賞花人潮，展期進入最後一周，將於12月6日落幕。台中市府交通局長葉昭甫表示，市府從早上8時至下午6時提供免費接駁服務，交通局已備妥接駁車輛，歡迎民眾把握機會，搭乘免費接駁車上山賞花。

葉昭甫指出，今年新社花海與花毯節接駁線，共有豐原線、太原線、松竹線(假日線)、東勢線(假日線)、及櫻木花道線(假日線)等5條，接駁站點分別為台鐵豐原車站、太原停車場、捷運松竹站、東勢河濱公園及展區接駁總站，時間為上午8時至下午4時；而花海展區至各接駁站的發車時間則為上午10時至晚上6時，班距平日約20至30分鐘一班、假日15至20分鐘一班，坐滿即發車。

葉昭甫表示，新社花海與花毯節開幕至今大受好評，人潮及車潮湧現，市府透過接駁、停車場安排及交通管制三管齊下疏導車流，降低展區周邊道路壅塞情形；因應展期進入倒數階段，市府將於閉幕周預備更多接駁車因應上山民眾，預計可縮短民眾等候時間。

交通局提醒，周末期間，花海展區內停車場約於上午10時便陸續滿場，市府在太原停車場、中興嶺停車場、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所、復盛公園路外停車場等處皆設有免費專車接駁站，建議自行開車民眾將車停放在外圍停車場後，再轉乘接駁進入展區；民眾也可多利用平日賞花，避開假日人車尖峰時段。

台中市政府從早上8時至下午6時提供免費接駁服務，歡迎民眾搭乘免費接駁車上山賞花。圖／台中市政府提供
台中市政府從早上8時至下午6時提供免費接駁服務，歡迎民眾搭乘免費接駁車上山賞花。圖／台中市政府提供

停車場 新社花海 賞花

延伸閱讀

台中鐵路高架化橋下變貨櫃場 綠營員批「能看嗎？」

胡志強的BRT回不去了 盧秀燕：台中需要全捷運

台中市雙十公車限定市民優惠 綁卡作業12月1日開跑

台中市雙十公車優惠 市民限定12月1日起95處綁卡

相關新聞

台中新社花海12月6日閉幕 快搭免費接駁上山賞花

台中新社花海今年以「2020愛你愛妳」為主題，結合台中國際花毯節「愛麗絲的花境探險」，繽紛花卉共同展出，開幕至今，每周末...

台中警犯防宣導加體驗效果加乘 飛天小女警萌度破表

台中市東區東信里辦公室昨天特地邀請台中市警三分局、及知名速食店至里辦公處，舉辦「小小警察及製作漢堡體驗活動」，別開生面的...

10年經營不善 社頭果菜市場遭點名

彰化縣社頭果菜市場被審計部彰化縣審計室點名檢討，認為公所經營不善，縣府督導不周，近10年都難有起色，彰化縣府農業處長邱奕...

「竹口罩」 現身南投竹博覽會

南投縣竹博覽會明天將在台灣最大的竹工藝展館「竹山文化園區」開幕，除展現台灣竹編工藝外，將邀請中和國小竹琴隊，透過小朋友打...

北捷局赴台中報告 中市府交通局：年底前

台中捷運列車連接器軸心斷裂事件，中市不分藍綠議員均要求承包工程的台北市政府捷運工程局，應到中市議會報告及備詢，但北捷局表...

營建廢棄物流竄 焚燒滅證釀災

北部和南部今年先後爆發營建廢棄物無處可去事件後，營建廢棄物便四處流竄，台中、桃園、彰化及新竹出現營建廢棄物亂倒或違法回填...

台中雙十公車綁卡 中捷公司6捷運站延長服務時間

台中捷運綠線目前暫停試營運，全面進行電聯車檢測工作。中捷公司表示，善用人力服務更多市民，車務人員明日起暫時投入雙十公車「...

台中跨年雙演唱會 蕭敬騰敲下元旦到麗寶樂園渡假區

2021年元旦麗寶樂園渡假區會很熱鬧，早上可以到天空之夢摩天輪賞新年第一道曙光，下午有紙風車劇團「三國奇遇」演出，晚上安...

彰化縣明年歲出近500億 違建拆除被刪1千萬最大筆

彰化縣議會定期大會今天三讀通過彰化縣明年度總預算案，歲入編列468.34億元、歲出編列499.35億元，其中刪除最大筆預...

外埔區二崁路N字型危險連續彎路會勘 將截彎取直拓寬

台中市外埔區二崁路333巷前有大溝橋，兩端呈N字型連續彎路，多年來車禍不斷，居民陳情，台中市議員吳敏濟今天邀建設局等單位...

避免草屯垃圾場火警 南投縣政府另尋打包存放地點

南投縣草屯鎮垃圾場火警，環保署補助3億移除垃圾，但能否能全數外運處理，縣政府不敢樂觀，南投縣長林明溱決定自籌經費，計畫在...

合歡山觀星賞日出 來南投過不一樣的跨年活動

決定今年跨年去處了嗎？南投縣不只市區跨年晚會外，更主打景點跨年項目，除日月潭風景區將在水社、伊達邵兩地同步舉辦煙火秀，清...

熱門新聞

蜥滿為患！搭高鐵看見綠鬣蜥 彰化縣要增加經費撲滅

前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視

台南捷運未來觸及南科、新營 系統評估明年中出爐

照顧故鄉老人 南六董事長斥資2500萬蓋共餐廚房今動工

前槍擊要犯詹龍欄感念病故父親 號召親友捐500萬嘉惠弱勢

塞車有解！高公局將增設國1林口A交流道南出、北入匝道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。