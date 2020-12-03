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立院經濟委員會中市考察 盼中央加持地方建設

中央社 / 台中3日電

立法院經濟委員會召委楊瓊瓔今天率隊到台中市考察，台中市副市長黃國榮與市府水利、經發等單位提出水利應急及治理工程等近30億元建設預算，盼爭取中央支持。

楊瓊瓔今天率隊到台中市考察，先到台中市政府聽取台中市經濟發展局、水利局等單位簡報，接著視察台中國際會展中心工地，了解工程進度及須中央協助事項。

黃國榮表示，地方建設需要中央與地方共同合作，感謝楊瓊瓔及經濟部等中央相關單位前來，台中是全國第二大城，相關建設迅速擴展、需求迫切，這次市府提出水利應急及治理工程12案、經濟建設及政策22案等須中央協助建設案。

黃國榮指出，其中水利部分涵蓋橋梁、護岸及排水設施，攸關防災及民生生活，經濟方面則有產業園區設置、現有園區改善優化工程及5G智慧應用，是台中產業展望未來的根基，盼中央相關單位可以給予支持。

在市府聽取簡報後，楊瓊瓔等人接著前往「台中國際會展中心」基地視察，除了解興建中場館進度外，也藉此機會針對未來西側展館營運收益分收比例等相關事項協商，市府及經濟部也達成共識，將由國際貿易局協助報請行政院核定，讓台中隨著產業快速成長之下，會展能量也能再度提升。

楊瓊瓔最後指出，台中正在快速發展中，許多建設與規劃都需要中央加持，透過立法院經濟委員會地方考察機會，今天市府相關經濟及水利建設預算需求也都獲得中央正面回應，地方發展刻不容緩，希望未來可建立長期合作管道，針對細節及未來規劃持續溝通協調，中央、地方共同帶動經濟發展。

楊瓊瓔 台中市

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