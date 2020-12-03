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台中雙十公車綁卡 中捷公司6捷運站延長服務時間

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市雙十公車優惠新制將自明年1月1日起上路，台中市民需綁卡。中捷公司在停止試營運期間，在捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、烏日站提供綁卡服務。圖／中捷公司提供
台中市雙十公車優惠新制將自明年1月1日起上路，台中市民需綁卡。中捷公司在停止試營運期間，在捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、烏日站提供綁卡服務。圖／中捷公司提供

台中捷運綠線目前暫停試營運，全面進行電聯車檢測工作。中捷公司表示，善用人力服務更多市民，車務人員明日起暫時投入雙十公車「市民限定」綁卡服務，有6處捷運綠線車站周一至周五提供綁卡服務，時間從上午9時至晚上9時，周六、日綁卡服務時間維持不變。

台中市雙十公車優惠新制將自明年1月1日起上路，台中市民、市民的新住民配偶及台中就學的外縣市學生使用綁定卡片即可續享雙十公車優惠。

中捷公司表示，提供綁卡服務的捷運站有：捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、烏日站，12月1日起提供綁卡服務。

中捷公司表示，捷運車站綁卡時間原本是周一至周五，下午5時至晚上9時，假日午8時30分至下午5時30分，綠線暫停試營運、電聯車全面檢測期間，中捷公司已完成車務人員綁卡作業訓練，轉投入雙十公車優惠電子票證綁卡服務，即日起6處捷運站，周一至周五協助綁卡時間延長，從上午9時至晚上9時，假日綁卡時間維持不變。

中捷公司指出，車務人員明日即可上線服務，未來捷運綠線恢復載客後，車務人員必須回歸原工作隨車服務，綁卡作業也將恢復為原訂時間，至於何時取消延長綁卡服務，將在列車恢復正線試運轉前3天公告。

台中市雙十公車優惠新制將自明年1月1日起上路，台中市民需綁卡。中捷公司在停止試營運期間，在捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、烏日站提供綁卡服務。圖／中捷公司提供
台中市雙十公車優惠新制將自明年1月1日起上路，台中市民需綁卡。中捷公司在停止試營運期間，在捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、烏日站提供綁卡服務。圖／中捷公司提供

台中捷運 公車

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