台中跨年雙演唱會 蕭敬騰敲下元旦到麗寶樂園渡假區

2021年元旦麗寶樂園渡假區會很熱鬧，早上可以到天空之夢摩天輪賞新年第一道曙光，下午有紙風車劇團「三國奇遇」演出，晚上安排「台中麗寶跨年雙演唱會」，金曲歌王蕭敬騰及「狼人殺偶像」五堅情齊聚麗寶樂園渡假區。

天空之夢摩天輪尋光之旅活動邁入第4年，遊客可在清晨搭乘2021年第一趟摩天輪，登上384公尺高空，在大台中山、海、市美景上，欣賞第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒，套票699元，含天空之夢元旦日出搭乘券1張和SUBWAY早餐組1份，加上獨角獸變身玩偶 1隻，即日起在麗寶樂園渡假區官網商城開賣至12月30日，限量120個名額。

晚上有台中麗寶跨年雙演唱會，除了12月31日的表演外，1月1日晚上將由坐擁百萬點閱率的狼人殺偶像團體「五堅情」開場，唱將廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳等人輪番帶來精采演出，金曲歌王蕭敬騰也確定敲下元旦首演第一個檔期，在麗寶樂園渡假區，並承諾「一定會開放給現場粉絲點歌。

蕭敬騰這次也將帶著師弟「小提琴猛男學霸」廖柏雅一起現身，還有「聲林之王2」奪下冠軍的艾薇，這次將帶來新歌麗寶新年演唱會上首次現聲曝光， 更多訊息可至官網查詢，或撥 (04)2558-2459。