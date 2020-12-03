彰化縣明年歲出近500億 違建拆除被刪1千萬最大筆

彰化縣議會定期大會今天三讀通過彰化縣明年度總預算案，歲入編列468.34億元、歲出編列499.35億元，其中刪除最大筆預算是1000萬元拆除違章建築預算，為歷年來僅次於2019年度第2高的歲出預算規模，歲入歲出差短31億多元，連同償還99.7億元債務，總計130.69億元的財務缺口，全部舉債融資。

總預算案原編列1132萬8000元違建拆除預算，如同往年一樣，被刪除1000萬元，剩132萬8000元，是此次總預算案被刪除最大一筆預算。不過，對於違建拆除預算被大刪，縣議員吳韋達擔心恐引爆農地違章即報即拆政策淪為口號、未登記工廠增加。

2022年縣市長改選，明年起又要進入施政拚選舉年，縣府歲出預算達499.35億元，歷年次新高，比今年度多了22.72億元。

縣府主計處在今年10月報告總預算編列時指出，明年度歲出增加主要是因中央計畫型補助款及一般性補助款增加，又以東彰道路北段拓寬工程、大埔截水溝拓寬工程等道路橋梁增加，還有興建青年住宅等，歲入增加主要是中央統籌分配稅增加使得稅課收入上揚，而明年度舉債額度高，主要是為舊債還得比今年度多出很多，多了7億元。

縣議會通過下年度總預算案，彰化縣長王惠美除感謝彰化縣議會議長謝典林、副議長許原龍及全體議員的支持外，也要求縣政府相關局處務必依計畫切實執行，並積極橫向整合相關資源，以落實施政成效，增進縣民福祉。