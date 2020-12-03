台南「紅將軍」洋香瓜伴手禮上市 2盒裝700元搶市

台南市將軍區農會推廣「紅將軍」洋香瓜禮盒，以2粒裝含運費700元起搶攻春節市場，農會總幹事吳明成表示，將軍區位處鹽份地帶，土壤最適合種植洋香瓜，現在進入產期，農會搶攻禮盒市場，歡迎消費者選購。

將軍農會今天舉行記者會，吳明成說，將軍區洋香瓜主要種植於西甲、玉山、廣山三里，全區種植面積60公頃，年產量1200公噸，產值達6千萬元，每年11月至隔年4月為生產採收期，現正值採收上市。

他表示，將軍區洋香瓜目前主要品種有七股香、美華、香華、天華、金蜜及新品種卡蜜拉等，農民以隧道式栽培，每株疏果成二粒，沒有瓜頭與瓜尾之分，獲得農民細心照顧，掛上品牌標示牌，詳細記載生產者代號、採收日期、最佳品味時間等，可說粒粒皆精品。

將軍區農會看好將軍洋香瓜市場銷路，與轄區10位瓜農合作，以「紅將軍」為品牌推出洋香瓜禮盒伴手禮，希望搶攻春節市場，並行銷將軍區洋香瓜。2粒裝禮盒含運費700元，也可選購6或7粒裝，含運費1700元，洽詢電話（06）7942127。