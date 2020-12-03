中科18生技產業廠商 台灣醫療科技展展現醫療新科技

「2020台灣醫療科技展」今起在南港展覽館一連舉辦3天，中科管理局結合福寶科技等11家執行生醫計畫廠商參展。另外，友達光電、上銀科技、達運精密、台達電子、善德生化科技、瑞基海洋、藥華醫藥等7家中科園區廠商也各自設攤參展，展現中科生技相關產業在精準健康、微創手術醫材、智慧輔具與其他醫材產品等領域的頂尖技術與製造能量，並帶來商機。

中科集合11家廠商以「中科生醫產業創新館」聯合參展，分別是福寶科技自主開發的「FREE Walk」外骨骼輔具機器人、醫百開發「雷帝納」微創手術導航系統、承鋆生醫的「拉斯科」內視鏡3D/4K影像錄影系統、久方生技的無線超音波止血手術刀，以及合盈光電因應防疫隔離病房需求所開發應用之Ezcaring易照護系統等。

中科管理局許茂新局長表示，中科自108年開始推動「加速中部地區生醫產業創新計畫」，積極協助生技醫材產業擴展市場及參與國內外展覽活動，串接精密機械與光電產業。

與此同時，中科也整合自動控制、機械設計、光電量測、智慧機器人等技術專業領域，引進智慧醫療及生醫產業，另並鏈結台中榮總、亞大附醫、彰化秀傳、中國附醫等知名臨床機構及研發訓練中心，提升國內自行研發製造高階智慧輔具、生理感測系統、微創手術醫材等精準健康與健康照護領域的技術發展。