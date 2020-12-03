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外埔區二崁路N字型危險連續彎路會勘 將截彎取直拓寬
台中市外埔區二崁路333巷前有大溝橋，兩端呈N字型連續彎路，多年來車禍不斷，居民陳情，台中市議員吳敏濟今天邀建設局等單位現勘，中市建設局長陳大田表示，市府將進行橋梁兩側水溝加蓋，將N字型道路截彎取直，改善後可順暢交通及保障行人安全。
二崁路是水美工業區主要聯外道路，附近有水美國小和居民，往來都須經過333巷前大溝橋，但因路段呈N字型連續彎路，大小車禍不斷，吳敏濟表示，據大甲警分局2018年到今年的統計已47件。
當地的水美里長陳俊樑、三崁里長曾銘郎、陳情人羅濟良等人反映，此路口狹窄又急轉彎，車輛經過此處大多跨越中線，經常發生車禍，希望橋梁兩側灌溉溝能加蓋，讓路面拓寬，讓車輛及行人都能安全通行。
吳敏濟表示，二崁路是水美工業區主要聯外道路，附近還有水美國小及近百戶居民進出，以農田水利署的技術工法及現代的工程技術，改善後東西二側的灌溉溝加蓋後路會加寬且截彎取直，才能解決這個交通隱患，請建設局儘速規劃設計，希望在幾個月內能夠改善完成，讓二崁路的用路人行車順暢，居民、學童出入更加安全。
建設局長陳大田表示，此路段的交通狀況，確有改善必要，同意大溝橋兩端至少加蓋50公尺長度，拓寬道路達到截彎取直的效果，將責成總工程司林昶穆負責未來協調及規劃設計，希望儘快完成改善工程。
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