避免草屯垃圾場火警 南投縣政府另尋打包存放地點

南投縣草屯鎮垃圾場火警，環保署補助3億移除垃圾，但能否能全數外運處理，縣政府不敢樂觀，南投縣長林明溱決定自籌經費，計畫在草屯垃圾場附近，先將垃圾移除並打包暫置，避免再發生意外。

南投縣環保局表示，南投縣沒有垃圾焚化爐，由環保署協助調度外縣市焚化爐代為處理，但2016年起，外縣市拒絕處理或焚化爐歲修等因素，環保署沒有兌現調度處理垃圾承諾，以致於垃圾不斷堆積。這次垃圾場火警，縣府不再被動等待，另在草屯垃圾掩埋場周邊尋找合適地點，將垃圾打包、暫置，改善草屯垃圾場現況。

前縣議員張維華知道草屯垃圾無處去，願意將鄰近草屯垃圾場旁的個人土地，提供給縣府作為垃圾打包等待外運焚化前的暫置場所。林明溱和立委許淑華、馬文君昨天傍晚前往會勘，一併納入考慮，希望早日解決問題。

林明溱說，草屯垃圾量累積5萬多噸，這次發生火災，影響環境，環保署、環保局等單位投入人力，設法撲滅問題。前議員張維華願意提供土地，暫時堆置打包的垃圾，可避免垃圾場自燃問題林明溱。

馬文君表示，16年來南投沒興建焚化爐，垃圾得運外縣市焚化處理，只要遇到焚化爐歲修，垃圾便拉警報，垃圾集中堆置在草屯、名間、竹山、魚池及中寮等5鄉鎮。環保署應協調並調度各縣市焚化爐，加強處理南投縣的垃圾；縣府應加速成立「綠能處理中心」，達到減量、回收再利用目標。