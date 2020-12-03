合歡山觀星賞日出 來南投過不一樣的跨年活動

決定今年跨年去處了嗎？南投縣不只市區跨年晚會外，更主打景點跨年項目，除日月潭風景區將在水社、伊達邵兩地同步舉辦煙火秀，清境農場舉辦原民風電音趴，妖怪村延續平安鼓感恩晚會，南投縣觀光處並表示，縣內合歡山，金龍山可迎接最美的第一道曙光，隨著合歡山暗空公園的觀星設施已完善，建議都會跨年晚會結束後，可上山觀星賞日出。

清境觀光協會表示，合歡山的第一道曙光，一直是民眾跨年的最高去處，2019 年暗空公園獲得國際暗空協會 IDA 認證後，成為南投縣最適合觀星的地點之一，觀星品質幾乎無光害，建議都會民眾在參加完跨年活動後，可以出發前往暗空公園賞銀河，再迎接合歡山的壯麗日出，加上不少民宿業者都安排有觀星或曙光專車，方便大家輕鬆直達合歡山。

日月潭風景區管理處指出，今年將在水社、伊達邵兩地舉辦長達8分鐘的煙火秀，今年跨年主場則在伊達邵碼頭，屆時會有晚會活動，與遊客一起倒數，在璀璨煙火陪伴下，迎接嶄新的一年；同時推薦周邊10大秘密景點外，特別前往金龍山賞日出、看雲海，距離日月潭不到5公里的金龍山，不但可以觀星，也是全台低海拔唯一可目睹壯麗日出雲海的好去處，民眾可走投131線或中潭公路轉131，於16.5公里處右轉上山。