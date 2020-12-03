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台中太平垃圾場變公園 男女廁間逾1：3

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市太平區公5公園上午舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者黃寅／攝影
台中市太平區公5公園上午舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者黃寅／攝影

台中市74號道路與太平區中山路口的公5公園預定地原本是一座垃圾掩埋場，在垃圾移走之後，地方屢有呼聲，希望改闢為公園。市長盧秀燕聽到市民的心聲，以推動中的「台中美樂地計畫」挹注6千餘萬元，要把當地闢建為公園，上午舉行動土典禮，預計明年6月完工。

建設局人員簡報指出，這座公園面積達3.15公頃，有大片的中央草坪區、共融遊戲場、土丘森林，甚至還有「毛小孩」的寵物專區， 要把機能發揮到最大。

建設局人員說，公園同時設置120個汽車停車格和80估機車停車位，解決停車問題，同時還規劃了兩座滯洪池，滯容量能達2500立方公尺，達到都市防洪需求。另亦參考防災公園設計，使設施符合防災需求。

不僅如此，盧秀燕也在致詞時特別強調，因為她是女性，特別了解女性上廁所的不便，因此在公園的「陽光公廁」設計上，男女廁間的比例是1：3以上，而且也同時體恤膝蓋不好的老人家，讓廁間的坐蹲比達到2：3，並增加置物架、扶手和求救鈴等，以符合實際使用需求。

盧秀燕特別感謝市議員李麗華質詢時幾度要求設置該公園，以及里長江姿樺的相關建議，同時還有市議員們支持預算通過，才讓公園得以興建。

台中市太平區公5公園設計有大片綠地，上午舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者黃寅／攝影
台中市太平區公5公園設計有大片綠地，上午舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者黃寅／攝影
台中市太平區公5公園上午舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者黃寅／攝影
台中市太平區公5公園上午舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者黃寅／攝影
台中市太平區公5公園上午舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者黃寅／攝影
台中市太平區公5公園上午舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者黃寅／攝影
台中市太平區公5公園上午舉行動土典禮，預計明年6月完工。記者黃寅／攝影
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盧秀燕 寵物

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