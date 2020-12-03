影／南投縣竹博覽會登場 比人高竹口罩傳達防疫精神

南投縣竹博覽會將在在台灣最大的竹工藝展館「竹山文化園區」舉辦，除展現台灣竹編工藝，今年因為新冠疫情關係，竹藝家賴進益製作超大「竹口罩」裝置藝術，傳達全球團結防疫的重要性。

南投縣文化局長林榮森今天說，竹山是竹子的故鄉，竹工藝產業鏈維繫著民生經濟各面，為了表現竹工藝和生活的密切聯繫，這次特展「躍富足」為主題，以「竹」諧音「足」，來期盼疫情能早日遠離，各行各業都能「富足安康」。

在竹工藝品規劃上，展出人間國寶黃塗山及李榮烈兩位竹編大師作品，今年南投縣無形文化資產審議會審議通過的四位「竹編工藝」保存者，林秀鳳、涂素英、劉興澤、黃啟祥也有22件代表作品，展現竹藝傳承與創新。同時結合南投縣竹藝協會辦理聯展，展出竹藝家有吳雪鳳、曾佳儀、陳思彤、羅川敦、羅凱耀、黃錦屏、張彩淑、王秀偵、石金女、許發成、劉彩勤、楊財福、林錫裕及璞園等共計22件作品。

竹博覽5日上午9時辦理開幕式，將邀請中和國小竹琴隊，透過小朋友打擊竹樂器，展現竹樂器穿透力，讓親臨現場的嘉賓飽受聽覺饗宴，現場更有許多香氣十足的竹美食，如竹筒飯、竹筍包、竹筍湯等等，讓大家體驗竹製料理的美味。