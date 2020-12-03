蜥滿為患！搭高鐵看見綠鬣蜥 彰化縣要增加經費撲滅

台灣中部以南綠鬣蜥「蜥滿為患」，彰化縣綠鬣蜥大本營在二林溪畔，縣政府委外採用「釣魚法」蹲點精準捕捉，今年目擊487隻次，實際捉到288隻，打擊效果良好，但有民眾通報大肚溪畔也散見綠鬣蜥遊蕩，縣政府明年加碼合計編列經費，希望有效撲殺。

綠鬣蜥來自中南美洲，特別適合台灣南部亞熱帶氣候，屏東縣祭出捕捉獎勵。彰化縣政府農業處表示，彰化縣天氣不如屏東縣炎熱，綠鬣蜥繁殖和存活率沒那麼可怕，但縣境之南的二林溪氣溫高一點點，就成了全縣綠鬣蜥數量最多的地方，縣政府委託彰化縣野鳥學會捕捉，被捕的個體越來越小，代表成效良好。

彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖負責捕捉綠鬣蜥，採用類似賞鳥、拍攝鳥照片的蹲點法，從早到晚遠距觀察綠鬣蜥的活動生態，分析活動態樣，使用釣竿和活結套索，趁著綠鬣蜥毫無防備，套用後迅速發射高濃度麻醉劑「一針送終」，當場人道撲滅。

謝孟霖說，彰化縣因氣候、捕捉方式，綠鬣蜥氾濫狀況不像屏東縣那麼嚴重，解剖從二林溪捕捉到的懷孕母蜥，平均有50顆卵，成功孵化率約八成， 目前彰化縣的捕獲隻數、體型都下降，如果繼續用對的方法捕捉，如果民眾停止飼養、私下繁殖和棄養，以彰化縣的現況，每年捕捉200隻即可逐漸撲滅綠鬣蜥。

彰化縣政府接獲民眾通報，搭高鐵經過大肚溪畔，見到一隻色彩鮮艷的公綠鬣蜥求偶，縣政府認為可能是民眾棄養或被逃出的綠鬣蜥，沿著河道到彰化縣與台中市交界處定居，繁殖到一定數量，公開出現求偶行為；縣政府表示，將密切注意綠鬣蜥動態，將先下手為強清除。

謝孟霖表示，綠鬣蜥捕捉應專業化並且再教育，各縣市清除綠鬣蜥的工作人員交流經驗，有農民捉到綠鬣蜥但不願殺生，丟到鄰近農地、荒地，有的統一抓到裡山「放生」，造成綠鬣蜥族群擴散，生態汙染更嚴重。

綠鬣蜥不主動吃肉，長大後會連葉子、蝸牛、昆蟲一併吃下，也不主動攻擊人類，若感到威脅，綠鬣蜥會張口反擊，因牙齒呈鋸齒狀，人類被咬的傷口不規則撕裂傷，很難縫合，又有細菌感染的危險，因此民眾最好不要收養綠鬣蜥。