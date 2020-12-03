台中鉛中毒案 懲戒委員會議最重可廢止醫師證書

台中鉛中毒案，台中地檢署檢察官依照違反藥事法罪嫌，起訴開處方的盛唐中醫診所醫師呂世明等3人，台中市衛生局12月底將召開醫師懲戒委員會議，最重可廢止醫師證書。

台中市衛生局今天表示，盛唐、九褔及欣隆藥業有限公司不當醫療致患者鉛中毒事件，已分別依違反醫療法、醫師法及藥事法相關規定進行裁處，並將相關事證函送地檢署偵辦。截至目前為止血中鉛含量超標人數計38人（盛唐26人，九褔12人）。

衛生局表示，本案在地檢署起訴後，預計12月底前召開醫師懲戒委員會議，由醫懲委員合意懲戒內容，依醫師法規定處分內容包括警告、繼續教育、停業1年、廢止執業執照、最重可廢止醫師證書。

前台中市議長張宏年一家4人，今年8月間身體不適就醫，抽血檢驗後發現鉛中毒，張宏年的兒子、市議員張彥彤將全家服用，由盛唐中醫開立的中藥粉提供台中市衛生局檢驗，複驗結果和初驗結果大致相同，藥包中鉛、汞含量都超標。

台中地檢署日前將呂世明與九褔中醫診所醫師洪彰宏及供應中藥的欣隆藥業公司負責人歐國樑等3人，以及欣隆藥業公司，涉嫌違反藥事法罪證明確，12月1日檢察官偵結依法提起公訴，目前呂世明等3人仍在羈押中。