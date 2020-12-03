竹塘飄香米做冰棒餐包熱銷 再推達克瓦茲異國點心

與60年代相比現在米的消費量大幅減半，竹塘鄉農會推廣在地米，連續多年研發生產米製品都相當暢銷，今年開發含量超過50%竹塘米的點心義式比斯考堤、花生達克瓦茲、黑芝麻以及蔬菜米穀棒與烘焙茶等，希望刺激並提升民眾對米食的消費。

竹塘鄉農會2017年底推出米冰棒，以台梗9號米與飄香米打成米漿作為基底原料，開發出5種口味，一年就為農會增加百萬營收，前年在地食品加工業者主動找上門，將台中194號飄香米研磨成米穀粉，研發出口感綿密清爽，不加麵粉雞蛋的飄香乳酪，還有添加35％糙米麩皮的米餐包，也相當熱賣。

竹塘農會總幹事詹光信介紹今年新品指出，義式比斯考堤加入57%的台中194號飄香米，搭配核桃與果乾，經過二度烘烤質地脆硬扎實，適合當大小朋友的零食，花生達克瓦茲以96％台梗九號竹塘米製成外皮，蓬鬆香酥，內餡夾入花生粒與花生醬古早味甜而不膩，竹塘飄香糙米製成金黃色糙米粒沖泡出的烘焙茶則媲美日本的玄米茶。