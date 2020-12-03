竹塘飄香米做冰棒餐包熱銷 再推達克瓦茲異國點心
與60年代相比現在米的消費量大幅減半，竹塘鄉農會推廣在地米，連續多年研發生產米製品都相當暢銷，今年開發含量超過50%竹塘米的點心義式比斯考堤、花生達克瓦茲、黑芝麻以及蔬菜米穀棒與烘焙茶等，希望刺激並提升民眾對米食的消費。
竹塘鄉農會2017年底推出米冰棒，以台梗9號米與飄香米打成米漿作為基底原料，開發出5種口味，一年就為農會增加百萬營收，前年在地食品加工業者主動找上門，將台中194號飄香米研磨成米穀粉，研發出口感綿密清爽，不加麵粉雞蛋的飄香乳酪，還有添加35％糙米麩皮的米餐包，也相當熱賣。
竹塘農會總幹事詹光信介紹今年新品指出，義式比斯考堤加入57%的台中194號飄香米，搭配核桃與果乾，經過二度烘烤質地脆硬扎實，適合當大小朋友的零食，花生達克瓦茲以96％台梗九號竹塘米製成外皮，蓬鬆香酥，內餡夾入花生粒與花生醬古早味甜而不膩，竹塘飄香糙米製成金黃色糙米粒沖泡出的烘焙茶則媲美日本的玄米茶。
彰化縣長王惠美說，彰化縣水稻種植面積達4萬8千公頃以上，居全國之冠，品質也是最好的，竹塘米在全國比賽屢獲大獎，竹塘鄉農會多年來致力於竹塘米系列推廣不遺餘力，12月5、6日將於竹塘農會廣場舉辦「竹塘魅力米鄉 找回吃米的人」產業文化活動，有農特產品展售活動，產銷班及青農們生產的安心溯源高麗菜與農特產品展售、DIY活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言