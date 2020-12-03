重塑集集大山登山古道 集集鎮鼓勵民眾親近山林

南投縣集集大山是台灣小百岳之一，是不少初級登山客挑戰的目標，山頂不但有中部重要的電視轉播站，還有3座紅白相間的發射塔，站在塔頂甚至可以遠眺日月潭、水社大山及濁水溪，集集鎮公所有意重塑古道，邀集行政院中部辦公室及相關單位，會勘評估古道現況與整修的對策。

集集鎮公所指出，集集大山標高1392公尺，是台灣小百岳之一，山頂有1顆二等1135號三角點，由於山形高聳挺拔，猶如守護著集集小鎮的山神，向北延伸至九份二山，東與日月潭、水社大山相望山路崎嶇難行，因而決定在安全優先考量下，在不破壞生態前提下，改善已損壞的古道路徑，讓大家看見集集大山之美。

集集鎮公所團隊簡報集集大山古道重塑計畫外，同時會同行政院中辦、林管處、民代一同走古道登山頂，檢視大山古道的現況，不只發展集集的新興休閒農業與遊憩設施，鼓勵大眾親近山林，並有正確的山林教育，也提供民眾健康安全的運動休憩環境。

水里商工指出，登山是一門課程，從古道巡禮開始，藉由水里到魚池的古道健行，訓練學生體力、認識山林環境，並沿途淨山外，第二階段攀登「小百岳」集集大山，長達7到8小時來回30公里的耐力大考驗，讓學生可從登山中培養對環境教育、自然生態、登山知識的了解，進而體會敬山愛山的山野教育。 集集大山是台灣小百岳之一，是不少初級登山客挑戰的目標，鎮公所有意將林務古道重塑整修。圖／集集鎮公所提供