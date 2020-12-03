社頭果菜市場被檢討 十年經營不善只交易芭樂難撐

彰化縣社頭果菜市場經營不善，被審計部彰化縣審計室點名檢討，認為公所經營不善，縣府督導不周，近十年都難有起色，彰化縣府農業處長邱奕志表示，已要求社頭果菜市場提出三年改善計畫，如果再營運不彰，甚至考慮要求解散果菜市場，市場最近已提出多元化經營計劃，希望起死回生。

彰化縣審計室日前在彰化縣議會進行2019年度決算審核報告中指點名檢討，社頭果菜市場10年來營業收入1802萬元，營業費用4159萬元，合計營業損失達2357萬元，因長期都只靠交易芭樂單一農產品，果菜市場本業經營效能不彰，不過果菜市場十年來也靠出租場地等業外收入2315萬，勉強支撐市場營運，十年來總收益還虧損41萬多元，審計室說多年來已促請檢討改善，但都沒有具體改善成果。

邱奕志說，社頭果菜市場長年都只以芭樂為單一交易作物，要求市場提出改善計畫，應可增加交易農產品品項，或增加加工冷藏等收入，找通路商合作等，今年若年度決算業績有成長，則繼續努力提升事業盈餘及本業收入，若今明連續二年都再虧損，將要求市場研議更好的改善方案，甚至不排除研議解散。

社頭鄉長劉錦昌說，社頭果菜市場因銷售芭樂本業不足以支撐市場營運，的確需要大改革，但營運改善仍有難度，公所也曾想「長痛不如短痛」整個大轉型，但果菜市場成立及經營有其相關規定，不是說裁就能裁，況且每年果菜市場也是社頭芭樂節最好的場所，公所仍努力改善。

社頭果菜市場經理吳敏益表示，果菜市場面對農民老化，許多農民不願把芭樂載到市場交易，而是等著盤商去收購，還有農會輔導的共同運銷、及農民自行宅配的消費形態改變，以至於芭樂本業交易每下愈況。

吳敏益說，近年來靠著出租場地做夜市等收入，每年的營業額約在450萬到500萬間，大多能打平，2018年芭樂本業年度交易收入82萬多元，業外收入426萬，年度盈餘26萬元，去年因芭樂立枯病交易收入僅68萬，年度盈餘8萬8000。

縣府農業處農業處行銷企劃科長丁宜君表示，社頭鄉果菜市場司今年提出的改善方案包括，積極尋找流通業者合作，讓社頭芭樂能推廣銷售北部縣市，為果農爭取更好價格，尋找網路業者合作，減少運銷層次，縮減運銷差價，使生産者和消費者都能受益，市場最近相較去年營運業內營業額已略有提高。