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影／參加幼兒園落成 盧秀燕：任內要做到公幼雙倍增

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區東園國小新建幼兒園園舍今天落成啟用。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區東園國小新建幼兒園園舍今天落成啟用。記者趙容萱／攝影

台中市烏日區東園國小新建幼兒園園舍今天落成啟用，今年招收三班。台中市長盧秀燕今天參與剪綵、揭牌時說，台中市公托公幼相對少，她上任後提出「公幼雙倍增」，要再增180班，目前完成131班公幼設置，剩下的班級，相信在任內一定做到。

盧秀燕說明，過去台中市公托公幼相對少，很多幼童無處就讀，是六都最後一名，她上任後，重視教育，教育資源一定要充足，為改善這個現象，提出「公幼公托、親子館倍增」計畫，其中公幼為「雙倍增」，從原來的90班，要再增180班，變成270班。

盧秀燕指出，她上任以來，包含今天東園國小附設設幼兒園增加3班，總數已完成131班公幼的設置，達標72.7%，剩下的班級，相信在她的任內一定做到「雙倍增」。

盧秀燕說明，今天東園國小附設設幼兒園今年開始招收3班、總收納的76名學生，目前有47名學生就讀，表示此地過去公托不夠，現在資源很夠。

教育局說明，以109學年度的增班量，共可提供2482 名公幼就讀名額，為歷年最多。為能加速加量，台中市政府將結合各方力量持續盤點學校校舍及公有建物餘裕空間，以提供幼兒平價、優質與近便之教保服務。

盧秀燕說，東園國小位於烏日區溪南地區，交通非常便利，多年來辦學績效深受家長肯定，因此市府將東園國小增設附幼納入公幼倍增計畫之中，近年來市府大力推動公幼倍增計畫。

台中市教育局長楊振昇說，東園國小新建幼兒園園舍在外型上，不但結合現代新校舍建築的各項元素，在功能上，更是符合現代及未來幼兒教育思潮。學校與魏子鈞建築師充分溝通討論後，打造一個兼顧機能、動線及幼兒使用特性，又符合各項安全法規之多功能空間。

東園國小校長江雪珍說，感謝地方仕紳關心，及市府的協助，讓東園國小設立幼兒園，未來將致力完善相關幼教設施，結合「環境教育」與「美學空間」效能，並精進幼兒園教保與教學專業知能，為東園國小注入一股新氣象與新能量，也嘉惠更多社區學子。

台中市烏日區東園國小新建幼兒園園舍今天落成啟用。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區東園國小新建幼兒園園舍今天落成啟用。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區東園國小新建幼兒園園舍今天落成啟用。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區東園國小新建幼兒園園舍今天落成啟用。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區東園國小新建幼兒園園舍今天落成啟用。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區東園國小新建幼兒園園舍今天落成啟用。記者趙容萱／攝影

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