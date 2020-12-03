麗寶樂園跨年6千發煙火秀 防疫需全程戴口罩

麗寶樂園渡假區12月31日、110年1月1日舉辦跨年雙演唱會，6000發煙火將絢爛夜空，因應防疫，參加活動者未能保持社交距離，需全程口罩，場內提供酒精消毒雙手。

睽違多年，台中市夜空將出現跨年煙火，麗寶樂園渡假區在12月31日、1月1日舉辦「台中麗寶跨年雙演唱會」，準備近6000發的精彩煙火秀，絢爛夜空，晚會由經典團體5566開場，安心亞、吳卓源、陳芳語等歌手輪番上陣，頑童MJ116獨家壓軸演出。

麗寶樂園渡假區今天表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，演唱會戶外現場設置告示牌宣導，參與跨年活動人員若未能保持1公尺社交距離者，應全程配戴口罩；活動場域內空間用具事先清潔消毒，並提供洗手設備或75%酒精消毒雙手；有發燒人員或急性呼吸道感染症者請勿參加活動。

今年煙火施放近6000發，以平均每秒10發煙火的高密度設計編成精采煙火秀，2天施放長度共10分鐘，融合國際最新施放方式，包含競技式燃放以及意向性燃放，讓觀眾可看到國際級的設計。

煙火節目分成「樂園」、「青春」、「期許」三大主題，今年更首度設計270度包含觀眾視角的三大面景觀煙火，讓現場民眾感受被璀璨煙火環繞中的臨場震撼。