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露天種菜被風掃倒　芳苑國中改網室自動灌溉系統終收成　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑國中學生在開心農場抓蟲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑國中學生在開心農場抓蟲。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑國中兩年前利用空地開闢迷你開心農場，收成差，始終「開心」不起來，經過農業專家指導改良土質，搭建網室，今年夏末播種高麗菜和朝天椒，現在滿園綠意盎然，師生都很開心，有的學生種出興趣，打算畢業後升學農業經營科。

二林社大本月協助搭建的網室需要「收尾」，芳苑國中享食社學生在今天星期四聯課活動時間，搬空心磚壓住網室的「網腳」不留空隙，避免蟲子爬入，沒搭網室之前就種的高麗菜和朝天椒，已被白粉蝶等昆蟲產卵，學生仔細翻找片菜葉抓蟲，並從菜葉形狀辨識是否已遭昆蟲入侵。

校長黃天助說，校園西北角空地雜草半個人高，兩年前除草鬆土開闢開心農場種植農作物，學生種玉米，海邊風大，玉米植株長高就被掃倒，學生改種空心菜等葉菜，生長都很不理想，只有種小蕃茄較有收成。

經營溫室水耕蔬菜農場有成的家長會長洪新䒴指點，芳苑鄉「風頭水尾」又芳苑國中距離台灣海峽不遠，露天種菜不容易長得好，最好搭網室。學校行政團隊寫計畫向教育部申請農業資材經費，洪新䒴推薦二林社大家庭農耕教師陳發財指導，翻轉芳苑國中開心農場。

陳發財表示，蔬菜需要肥料，芳苑國中開心農場土壤原本硬化和貧瘠，先從改良土質著手，充分鬆土之後，攪拌學校落葉堆肥和有機肥，搭建網室並埋設自動定時澆溉管線，每天澆3次水，高麗菜和朝天椒得到保護，養分和水分足夠，生長狀況比以前好，學生每2至3周噴蘇力菌調製的環保藥劑誘殺菜蟲，可保蔬菜不遭蟲蛀。

學生興致勃勃種菜、噴環保藥劑，在不到20坪的迷你農場裡忙得不亦樂乎。紀姓學生表示，從事農耕可放鬆身心，每次到開心農場服務他都很開心，打算以後升學農業相關科別，日後成為青農。

家長會長洪新䒴認為，高品質農業是台灣未來的希望，學校給學生認識農業和體驗的機會，每屆能有2、3名學生日後真的從事農業，教育的投資就獲得代價。校長黃天助說，學校、學生、社區透過開心農場互動與共好，學生培養找問題、解決問題的核心素養，為日後立足社會，跟國際接軌累積足夠知識。

彰化縣芳苑國中每星期四聯課時間，也是開心農場最開心的時間。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑國中每星期四聯課時間，也是開心農場最開心的時間。記者簡慧珍／攝影

高麗菜 升學 教育部

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