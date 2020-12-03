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全球疫情再起 弘光科大和紐約帕森斯設計學院開視訊課

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大與紐約帕森斯設計學院開視訊課。記者游振昇／攝影
弘光科大與紐約帕森斯設計學院開視訊課。記者游振昇／攝影

全球新冠肺炎疫情再起，大學生無法到國外進修學習，弘光科技大學為了讓學生保持國際移動力，持續與全球各知名大學合作，進行跨國視訊課程，這學期與全美排名第一的紐約帕森斯設計學院（Parsons）合作，讓文化創意產業系、化妝品應用系、美髮造型設計系學生，透過視訊向該學院老師學習時尚、潮流新知，課程將持續到明年一月。

上視訊課學生為了展現平日所學，第一堂課便做足準備，花兩個多小時做造型，讓老師刮目相看；弘光科大國際暨兩岸事務處國際長田其虎表示，學校規劃一連串國際課程，除了與姊妹校合作，也積極找國際知名學校合作，原本在今年暑假要選送三個科系、14位優秀學生，到美國紐約帕森斯設計學院進行短期研習，受到疫情影響無法出國，因此改為線上視訊課程，讓學生能與該學院師生一起交流。

「學校資源要把握，我不想要再錯過，一定要多參與國際課程。」妝品系大三學生蔡正洋說，他生長在單親家庭，為了不增加家裡負擔必須打工賺生活費，而失去很多學習機會，申請學校助學金後，更有時間專注在課業上，這次知道學校開辦紐約帕森斯線上課程，想要學更多國際彩妝、整體造型的技術，因此，消息一公布後毫不考慮的報名爭取。

蔡正洋說，得知第一堂線上課程時間後，為了讓該學院老師知道在弘光妝品系學了那些，上課當天，他和班上另3位同學在凌晨5點就起床做造型，利用泡棉、沐浴球等材料做頭飾及服裝，化好妝，趕在8點半上課前完成，視訊課程一開始，老師驚艷地大讚「真漂亮！」正面的肯定，讓他和同學都覺得很有成就感。

「美國最頂尖的設計學院，有機會一定要上課。」文創系大二學生賴樺新說，原本念保險系，但是發覺自己更喜歡文創設計，因此轉學到弘光念文創系，看到學校公告要與帕森斯設計學院合作時，花了兩個禮拜準備作品，很開心能夠徵選成為課程的一員，第一天上課和同學準備很多作品，向紐約的老師介紹文創系特色。

賴樺新表示，外國老師給學生很多的創作空間與自由，課後老師要大家跨系創作，他們這組針對年輕族群製作「有情緒的洗髮精」，利用顏色區分情緒，感覺特別又新奇，遇到不會的地方便跨海寫電子郵件請教老師，很期待疫情趨緩，明年能親自到紐約上課，現在要加強英文能力。

美髮系大四學生廖嘉琪說，上課的國外老師都是業界專家，她去年已經到校外實習，更能體會很多成果是從經驗累積而來，讓她更懂得把握機會。去年爭取到英國倫敦時尚學院技術交流，今年再爭取美國短研課程。

弘光科大與紐約帕森斯設計學院開視訊課。記者游振昇／攝影
弘光科大與紐約帕森斯設計學院開視訊課。記者游振昇／攝影

紐約 文創

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