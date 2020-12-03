台中中央公園要啟用了！6日下午1點交管、接駁彙整
台中市水湳經貿區的中央公園，從2011年國際競圖，收到全球22國、56組參賽作品，最後由法國景觀設計師Catherine Mosbach、Philippe Rahm與台灣團隊「劉培森建築師事務所」聯手設計打造，歷經三任市長努力，將在6日下午2時啟用，台中市警局也從當天下午1時開始，展開相關交管作業。
台中市警局交通大隊表示，為維持活動會場周邊交通秩序，從6日下午1時至晚間6時實施交通管制，管制期間汽車禁止進入。
交通管制路口計有5處：
1、凱旋路、敦化路口。
2、漢翔路、西安街277巷4弄口。
3、漢翔路、西安街口。
4、凱旋路、大鵬路口。
5、凱旋東街、大鵬路口。
車輛管制原則為汽車禁止進入，機車、公務車、救護車等放行，請市民配合。
接駁車，分南水湳接駁線及北水湳接駁線2線：
一、南水湳接駁線接駁點在經貿路路側空間及中科路路側空間。繞行路線去程：南水湳接駁站→經貿路→敦化路→中科路→中科路會場接駁站(1.5公里)-返程：中科路會場接駁站→中科路→河南路→經貿路→南水湳接駁站(1公里)
二、北水湳接駁線接駁點分別在經貿九路路側空間及敦化路路側空間。繞行路線交通動線規劃：去程：北水湳接駁站→經貿九路→凱旋路→敦化路→敦化路會場接駁站(1.3公里)-返程：敦化路會場接駁站→敦化路→經貿路→經貿九路→北水湳接駁站(2.2公里)
交通動線規劃：
一、汽車動線規劃：
(一)由國1、大雅、台74線、西/南屯(北側)方向進入之汽車，建議由中清路、黎明路、凱旋路、環中路引導停放中央公園北側(環中路)、北水湳停車場。
(二)由北屯方向進入之汽車，建議由敦化路、經貿路引導停放中央公園地下停車場。
(三)由市區、西、南屯(南側)方向進入之汽車，建議由河南路、大鵬路、經貿路引導停放南水湳停車場。
二、機車動線規劃：
(一)由大雅、南屯(北側)方向進入之機車，建議由中清路、黎明路、凱旋路引導停放。
(二)由北屯方向進入之機車，建議由敦化路、經貿路、大鵬路、凱旋東街引導停放。
(三)由市區、南屯(南側)方向進入之機車，建議由河南路、大鵬路、凱旋東街引導停放→統一停放會場空地南側(民眾機車停車場)。
台中市警察局長楊源明局長，為維護活動期間周邊交通秩序及順暢，警察局將派員於各管制路段起迄點進行管制，並加強周邊巡邏，針對違規停車等妨害交通秩序之行為予以執法；中央公園啟用活動勢必吸引民眾參與，目前因新冠肺炎疫情影響，國內旅遊景點常出現暴增人潮，在此呼籲參與活動民眾多利用接駁車、公車等大眾運輸工具，使用個人運具民眾勿任意違規停車，並遵守員警、義交之指揮疏導，共同維持交通秩序及行車順暢。
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