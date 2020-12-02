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熱心人士捐款添購交通車 南投中興棒球隊小球員嗨翻
南投縣基層棒球運動發展蓬勃，但偏鄉資源經費短缺，幸好各界熱心支持，認養球隊南北征戰競賽，但載運球員的車輛已是快20年的老車，最近草屯鎮洪姓商人和朋友集資65萬元，買了一輛新古休旅車，今天抵達南投縣立棒球場，讓小球員欣喜不已，期待有了新車加持，成績更上層樓為南投縣爭光。
南投縣棒委會總幹事蔡豐光說，南投縣中興國高中球隊合計約120名選手，都是熱愛棒球且具有天分的學生，南投縣基層棒運資源缺乏，但在各界熱心人士的支持下，選手很爭氣打出好成績，國中隊曾獲全國聯賽第三名，高中隊更是拿下全國第二。
隨著球員人數擴充，球隊支出增加，經常到各縣市比賽，除了住宿、餐費外，交通運輸也讓教練團傷透腦筋。教練陳進龍、許源欽指出，由於遊覽車租金太高，只好使用將近20年的中古車南征北討，偶爾會出現水箱過熱、皮帶磨損、爆胎的問題，讓教練團十分苦惱。
草屯鎮洪姓商界人士棒球隊困境後，最近與朋友集資65萬，做為代購交通車費用，讓教練們感動不已，順利添購一輛車價65萬、車齡五年的新古車，今天下午送抵縣立棒球場。
小選手看到新車相當驚喜，爭先上車體驗外，有小球員興奮地說：「第一次坐到高級車」，有人則是好奇問「可以開到車速兩百嗎？」蔡豐安說，感謝各界善心與支持，未來教練和球員會更加努力，打出亮眼成績，回報南投鄉親對球隊的支持。
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