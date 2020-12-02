中捷出包議員要求備詢 北市捷運局：不排除去台中溝通

台中捷運列車因連結器軸心斷裂，至今仍暫停試營運，多位台中議員認為，中捷是台北捷運局負責興建，要求北市長柯文哲率北市捷運局至台中議會報告。對此，北市捷運局機電工程處長蘇瑞文表示，不排除去台中與議員溝通，但可在會議室，不會去中市議會備詢。

承包台中捷運工程的北捷局與承製的川崎重工全面檢修36支連結器，其中6支無法拆解，2支斷裂，北市捷運局已要求日商川崎重工重新訂購36支軸心新品，以最快速度空運來台更換。

蘇瑞文指出，台中交通局確實有致電詢問是否方便列席，現在調查報告還沒出來，台中議會北市官員不會去備詢，但不排除前往台中與議員們面對面說明，可在會議室單獨開會。

蘇說，目前調查還在進行中，預計12月11日會有較清楚的結果，並針對設計、材料、安裝、製造過程提出完整報告及原因，另外，要求日商重新訂購空運來台的材料，屆時也會清楚何時抵台。