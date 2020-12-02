瑪利亞快樂襪工廠籌設受疫情衝擊！口罩業者伸援

台中瑪利亞愛心學園受新冠肺炎疫情影響，捐款少了3成，瑪利亞基金會發起的快樂襪子店」募款活動受衝擊，聖誕快樂襪急待認購。台中市口罩業者得知後，不但

捐二萬元響應募款活動拋磚引玉，並且捐出聖誕口罩義賣所得的一成，盼社會能共襄盛舉，助快樂襪店早日能建廠。

瑪利亞基金會發起「與障礙青年共織一間瑪利MAMA快樂襪子店」募款活動，希望能籌募到500萬的開店資金，讓身心障礙者可以從受助者轉變成創造者，永續經營「瑪利MAMA快樂襪」品牌，減輕其家庭的負擔，更可以幫助他們翻轉生命的價值。

瑪利亞社會福利基金會公共事務室主任陳麗娟表示，基金會除了政府補助之外，最大捐款來源是社會各界，尤其是精密機械業，但因為受到疫情衝擊，嚴重影響出口，連帶的也銳減捐款收入，因此為了自給自足，決定籌設快樂襪工廠，襪子圖案由學員設計，再委由彰化的襪子工廠製作。

陳麗娟說，快樂襪工廠目標明年成立，金額是500萬元，希望能在聖誕節期間搶一波買氣，順利籌措到經費，讓學員們擁有自信，自力更生，也幫助身心障礙的青年創業機會。

釩泰口罩公司總經理李國鈺石說，他得知瑪利亞基金會發起的快樂襪子店募款活動的聖誕快樂襪急待認購，不但響應快樂襪工廠籌建，並且把自己生產的六款不同造型的聖誕節口罩義賣到25日，義賣所得1成捐給瑪利亞，也歡迎社會各界一起做公益。