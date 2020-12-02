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霸氣董座「起家厝」14樓豪宅不蓋了！助弱勢舉動暖爆了

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
勝群金屬董事長陳武華以「起家厝」舊址新建公益平台助弱勢，圖為陳武華（中）、與藝術家廖迎晰（右）、陳炳臣（左）合影。記者趙容萱／攝影
勝群金屬董事長陳武華以「起家厝」舊址新建公益平台助弱勢，圖為陳武華（中）、與藝術家廖迎晰（右）、陳炳臣（左）合影。記者趙容萱／攝影

勝群金屬董事長陳武華以「起家厝」舊址新建公益平台助弱勢，圖為陳武華（左起）夫婦、與藝術家廖迎晰、陳炳臣，以及義賣作品「愛在漫延」合影。記者趙容萱／攝影
勝群金屬董事長陳武華以「起家厝」舊址新建公益平台助弱勢，圖為陳武華（左起）夫婦、與藝術家廖迎晰、陳炳臣，以及義賣作品「愛在漫延」合影。記者趙容萱／攝影
國內鋁門窗大廠勝群金屬董事長、台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華位於台中市北屯區的工廠舊址「起家厝」，在七年前工廠搬遷後原本蓋14樓住宅建案，後因陳武華轉念做「志業」，打造成為二層樓的公益平台「勝群多功能展館」，規畫有美術館、圖書館、咖啡館、瑜伽館等，免費提供藝術展演等服務，並且一年舉辦四檔大展，義賣所得捐助弱勢學子。

陳武華說明，公益平台「勝群多功能展館」本月15日開幕不但捐出100萬元，現場6件作品義賣再捐助弱勢，發揮社會向上和向善的力量。

陳武華說，「我現在要做的志業，是把金字塔頂端顛倒過來，變成一座行善平台！」他在2018接任台中市建築經營協會理事長期間，承諾打造公益平台，後接任台灣行動菩薩助學協會理事長，長期幫助90校、逾千名弱勢學子，因此思考把「起家厝」規畫為公益平台。

他指出，當時勝群的舊廠房在七年前搬遷，原本要蓋14樓的住宅大樓，已有10樓層、40戶預訂，後思考要做有意義的事，幫助弱勢，因此在勝群金屬創立35周年、本月15日為公益平台「勝群多功能展館」開幕，勝群金屬總經理陳珈豪捐出一百萬元拋磚引玉，現場義賣6件作品，所得捐給台灣行動菩薩助學協會助弱勢學子。

陳珈豪說，勝群多功能展館首展邀請女性雕塑家廖迎晰、畫家陳炳臣、雕塑家陳貞領，舉辦「山嵐。迎曦。如意自在」展期到明年春節前，作品售出所得20%捐助行動菩薩協會，未來每年將規畫四檔國際級展覽，全館免費開放，歡迎民眾參觀。

廖迎晰、陳炳臣、陳貞領等三名藝術家開幕當天捐出作品義賣，每件底標從一萬到廿萬不等，其中一件由陳炳臣、廖迎晰以台灣映山紅杜鵑為主題共同創作50號作品「愛在漫延」捐出義賣。

勝群金屬董事長陳武華以「起家厝」舊址新建公益平台助弱勢，圖為陳武華（中）、與藝術家廖迎晰（右）、陳炳臣（左）合影。記者趙容萱／攝影
勝群金屬董事長陳武華以「起家厝」舊址新建公益平台助弱勢，圖為陳武華（中）、與藝術家廖迎晰（右）、陳炳臣（左）合影。記者趙容萱／攝影
勝群金屬董事長陳武華（右）以「起家厝」舊址新建公益平台助弱勢。記者趙容萱／攝影
勝群金屬董事長陳武華（右）以「起家厝」舊址新建公益平台助弱勢。記者趙容萱／攝影

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