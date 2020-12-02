印尼看護疫情期進不來 喘息服務詢問電話爆增

中央流行疫情指揮中心宣布暫停引進印尼移工二周，彰化縣長王惠美表示，民眾也可多利用政府喘息服務，以替代短期外籍看護難以卸接問題；今天義德發長照集團也動員旗下雲中彰長照單位發起「挺政府、顧家人」，義德發長照集團董事長林亮暉也呼籲各縣市長照單位支持長照管理中心啟動社會共照機制，在全民防疫期間共度難關。

王惠美今天參加前瞻基礎建設整建長照衛福據點「社頭鄉日照中心」揭牌典禮時表示，最近很多國家新冠肺炎的病例增加，境外移入的新冠肺炎病例增加，暫停引進印尼移工有其需要，民眾也可多利用喘息服務，國人除應落實中央公布的八大場所應帶口罩，進入部分單位應落實名制，絕不能鬆懈防疫工作。

林亮暉說，中央疫情指揮中心宣布12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2周，全台初估影響1350名移工，至少衝擊3000個家庭，如果國外疫情未來再升高，移工看護的短缺問題影響至少會長達一個月。

所以義德發長照集團也立即盤點集團的雲林縣太舜、台中市銓縈居家長照機構、彰化縣珍瑩養護中心、葳群長照中心中心共約500名照服員，林亮暉說，集團協調照服員調整班別、提供加班費方式，大約還可再增加五分之一人力，民眾若有外籍看護卸接不上問題，除了可將家人或長輩送到機構照顧，集團的照服員也同時可提供臨時照護、居家喘息服務。

葳群長照中心主任林宇凱表示，今年政府放寬使用喘息服務條件，失能2到8級都能使用，這兩天中心接到喘息服務的詢問電話暴增到10幾、20通，長照2.0居家喘息1天9小時3單位費用552元，即每單位3小時184元，居家喘息服務包括有幫長者洗澡、洗衣等，若是機構喘息服務每日24小時369元，若長照2.0額度用完，機構喘息自費每日為800元。