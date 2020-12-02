乾旱少雨損冬茶 南投高山冬茶品質卻因旱不降反升

南投縣仁愛鄉「台灣高山茶王」冬季評鑑賽果今出爐，由郁香茶業拿下特等獎，12日將在原鄉驛站頒獎；而今年因氣候乾旱少雨，高山茶整體質量不如以往，但又因製茶期間天氣乾燥穩定，能以焙茶技術彌補改善，因此今年賽茶品質不降反升。

仁愛鄉農會指出，台灣高山茶王冬季評鑑競賽是鎖定高山清香型烏龍茶進行評比，但因今年夏季無颱風，入秋後雨量也不足，旱象也影響產況，今年冬茶產量較去年少說減3成，但仍有611件參賽，經3天嚴格評審，淘汰率41.6%。

台灣高山茶王賽評審、茶改場魚池分場長黃正宗說，今年氣候乾旱少雨，太乾燥導致茶葉含水量不夠，茶樹施肥時也因水分不足，肥分吸收率不佳，因此今年茶菁品質較往年遜色，茶湯滋味也較淡，但整體水平卻因製茶環境和技術不降反升。

黃提到，茶菁原料雖沒往年好，但天氣乾燥溫暖，很適合製茶，不論在室內或室外萎凋成效都會比較好，在環境合宜和製茶技術搭配下，參賽茶樣整體水平反而提升，茶湯香氣、甘醇度及圓滑度佳，淘汰率才會從過去的近5成，降至4成。