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手都可以伸進裂縫 彰化建案損鄰引來鄰戶抗議

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形，住戶甚至手部都可以伸進裂縫中。記者劉明岩／攝影
彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形，住戶甚至手部都可以伸進裂縫中。記者劉明岩／攝影

彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形，建商與受損鄰宅住戶經過四次協調，除互不接受對方所委託單位的鑑定結果外，對賠償金額更是談不攏，時代力量縣議員吳韋達今天前往關切，住戶表示，建商鄰損已造成房價下跌，要求建商拿出誠意解決。

建商承認因開挖地下室造成約40戶鄰損，經過調解及民代協調，並在彰化縣建築物施工中發生公共安全及建築爭議事件協調處理過程中，已有約20戶達成和解，但由於仍有鄰損戶不接受建商委託的損害鑑定報告，最後接受縣府建議，另由建商出經費委由住戶指定結構技師鑑定，但建商對於此一鑑定結果內容存有疑慮，甚至賠償金額與原鑑定相差10多倍；建商表示有絕對誠意賠償，但因賠償金額談不攏，將依程序循法律途徑，由法院判決金額或再委由其他鑑定單位再行鑑定。

縣府建設處表示，這個案子因住戶曾陳情8次，縣府也依法勒令停工8次，每次停工都依據建築師及土木結構專業技師鑑定沒有立即公共安全疑慮，所以依法同意復工，目前結構體已完成，建設公司及住戶正在進行賠償談判。有關龜裂這部分將依議員提供的影片，要求廠商立即請建築師前往鑑定是否影響公共安全，至於後續鑑定事宜，將依法辦理。

鑑於彰化市上品苑大樓興建案爭議不斷，時代力量彰化縣議員吳韋達再次前往受損嚴重的住家關心，除了藉著新聞揭露方式為鄰損戶發聲外，也希望彰化縣政府積極作為為鄰損戶提供適當協助，更呼籲王惠美縣長與建設處處長能到現場看看，並思考為何縣政府到上品苑才五分鐘車程，卻一次都沒來關心，導致5年多來爭議不斷、民怨四起。

此建案為3棟地上14樓地下3樓，縣議員吳韋達表示，此預售建案興建至今爭議不斷，建商與鄰損戶充滿不信任感，經觀察房屋圍牆龜裂狀況，也從原本僅能伸進手指，到現在手掌都能伸進去，不禁讓鄰損戶們懷疑，建商在地基興建與防護工程上不夠完備，如果未來發生較大的地震，民眾該怎麼辦？

有鄰損戶表示，自從此建案開始施工之後，他們本來沒有龜裂的房子，變成傾斜又下陷，有些房子幾乎逼近重建，但歷時5年了，建商一直拖延，後來經縣府爭議事件委員會決議，申請公正第三方做的鑑定報告，建商卻不承認。

另有鄰損戶表示，建商故意大幅度砍價，在鑑定賠償金額上要求打6折賠償，但除了鑑定賠償金額外，還有這5年的精神損失、修繕時搬家與租屋費用，以及修繕後的折損損失，但建商在協調會上完全不想聽鄰損戶需求，並揚言訴諸司法，希望縣長能為他們主持公道。

彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形。記者劉明岩／攝影
彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形。記者劉明岩／攝影
彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形，縣議員吳韋達用手伸進傾斜的裂縫中 。記者劉明岩／攝影
彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形，縣議員吳韋達用手伸進傾斜的裂縫中 。記者劉明岩／攝影
彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形，20戶住戶表達抗議，希望建商妥善解決 。記者劉明岩／攝影
彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形，20戶住戶表達抗議，希望建商妥善解決 。記者劉明岩／攝影
彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形，20戶住戶表達抗議，希望建商妥善解決 。記者劉明岩／攝影
彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形，20戶住戶表達抗議，希望建商妥善解決 。記者劉明岩／攝影
彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形，縣議員吳韋達用手伸進傾斜的裂縫中 。記者劉明岩／攝影
彰化市某建案在施工過程中，發生鄰損，造成鄰宅傾斜、屋內牆壁、地面及圍牆龜裂等情形，縣議員吳韋達用手伸進傾斜的裂縫中 。記者劉明岩／攝影

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