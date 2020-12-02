迎後疫情時代！參山處梨山設11處借問站拍照打卡送好禮

交通部觀光局參山國家風景區管理處今年增設「阿嬌姨的店」等6處借問站；現舉辦借問站拍照打卡送好禮活動。 圖／參山處提供 迎接後疫情時代，交通部觀光局參山國家風景區管理處延續去年在梨山風景區設立5處借問站好評，今年在迎接後疫情時代，增設「阿嬌姨的店」等6處借問站，為遊客提供更密集、方便的旅遊諮詢服務，服務不打烊。

參山處長柯建興說，鼓勵遊客前往參山處轄內41處借問站來拍照打卡或填寫問卷，就能獲得參山寶寶擦手巾、涼感毛巾與造型筆，數量有限，送完為止。更多活動資訊，請上交通部觀光局借問站官方網站，或參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

他指出，今年參山處結合食、宿、遊、購等具在地特色觀光產業，在梨山風景區共新設阿嬌姨的店、白冷肉包、谷野民宿、春發嫂食堂、裡冷便利商店、全家便利商店（和平梨山門市）等6處借問站，包含既有的借問站共11處。

他說，借問站不僅帶給遊客多元旅遊諮詢服務，也提供自行車充氣與簡易維修設備，為即將到來的2021自行車旅遊年做好準備，提供更密集的補給站點；今年更首創借問站愛心傘租借服務，透過各借問站長的熱情，讓遊客感受到滿滿的人情味。

他指出，參山處日前舉辦梨山風景區借問站站長分享交流會，結合教育訓練及業者的經驗傳承，透過彼此交流學習來優化遊客服務品質，未來參山處將持續藉由轄內共41處借問站服務網絡，帶給遊客更便利及具有溫度的旅遊體驗。

統一超商梨山門市詹姓店長說，去年設立借問站後，帶進了不少單車和重機騎士的客人，增加遊客駐足時間，是帶動觀光消費、提升遊客滿意度雙贏服務。