服務不打烊！ 參山處梨山風景區設立11處借問站

交通部觀光局參山國家風景區管理處延續去年於梨山風景區設立5處借問站，頗獲好評，今年不受疫情影響，增設阿嬌姨的店等6處借問站，提供遊客更密集、方便的旅遊諮詢服務。

參山處長柯建興表示，今年參山處持續以觀光圈概念，結合食、宿、遊、購等具在地特色的觀光產業，於梨山風景區共新設阿嬌姨的店、白冷肉包、谷野民宿、春發嫂食堂、裡冷便利商店、全家便利商店（和平梨山門市）等6處借問站，包含既有的借問站共11處。

柯建興說，借問站不僅帶給遊客多元旅遊諮詢服務，也提供自行車充氣與簡易維修設備，為即將到來的2021自行車旅遊年做好準備，提供更密集的補給站點；今年更首創借問站愛心傘租借服務，讓遊客感受到滿滿人情味。

參山處日前辦理梨山風景區借問站站長分享交流會，去年設立借問站的「統一超商梨山門市」詹姓店長說，設立借問站後，帶進了不少單車和重機騎士的路過客，能為遠道而來的遊客服務，感到十分榮幸，同時也增加不少遊客駐足時間，對店內業績也有提升，是帶動觀光消費、提升遊客滿意度的雙贏策略。