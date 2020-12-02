聽新聞
test
0:00 / 0:00
服務不打烊！ 參山處梨山風景區設立11處借問站
交通部觀光局參山國家風景區管理處延續去年於梨山風景區設立5處借問站，頗獲好評，今年不受疫情影響，增設阿嬌姨的店等6處借問站，提供遊客更密集、方便的旅遊諮詢服務。
參山處長柯建興表示，今年參山處持續以觀光圈概念，結合食、宿、遊、購等具在地特色的觀光產業，於梨山風景區共新設阿嬌姨的店、白冷肉包、谷野民宿、春發嫂食堂、裡冷便利商店、全家便利商店（和平梨山門市）等6處借問站，包含既有的借問站共11處。
柯建興說，借問站不僅帶給遊客多元旅遊諮詢服務，也提供自行車充氣與簡易維修設備，為即將到來的2021自行車旅遊年做好準備，提供更密集的補給站點；今年更首創借問站愛心傘租借服務，讓遊客感受到滿滿人情味。
參山處日前辦理梨山風景區借問站站長分享交流會，去年設立借問站的「統一超商梨山門市」詹姓店長說，設立借問站後，帶進了不少單車和重機騎士的路過客，能為遠道而來的遊客服務，感到十分榮幸，同時也增加不少遊客駐足時間，對店內業績也有提升，是帶動觀光消費、提升遊客滿意度的雙贏策略。
參山處也藉由交流會進行借問站授證儀式，由副處長曹忠猷頒發站長證書，象徵今年度新設借問站正式啟用，同時也為借問站行銷活動宣傳，鼓勵遊客前往參山處轄內41處借問站拍照打卡或填寫問卷，就能獲得參山寶寶擦手巾、涼感毛巾與造型筆，數量有限，送完為止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言