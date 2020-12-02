快訊

三開罰標準出爐！入境給不出檢驗證明 最嚴重罰15萬

多方揮動大旗！台股漲103點收13,989點 續創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／查毒駕！統聯1司機喝咳嗽藥水驗出鴉片反應遭停班

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
交通部函文各客運業者，明年1月1日起陸運特定人員均需接受接受尿液採驗。統聯客運超前部署，馬上普篩全台1400名各縣市司機。台中市一名30多歲公車駕駛，因感冒服用咳嗽藥水，被驗出含有鴉片酊反應，被強制停休2周，申訴1999及投訴本報。圖／林姓司機提供
交通部函文各客運業者，明年1月1日起陸運特定人員均需接受接受尿液採驗。統聯客運超前部署，馬上普篩全台1400名各縣市司機。台中市一名30多歲公車駕駛，因感冒服用咳嗽藥水，被驗出含有鴉片酊反應，被強制停休2周，申訴1999及投訴本報。圖／林姓司機提供

台北市今年9月發生三重客運司機毒駕撞死人悲劇，交通部函文各客運業者，明年1月1日起陸運特定人員均需接受接受尿液採驗。統聯客運超前部署，馬上普篩全台1400名各縣市司機。

台中市一名30多歲公車駕駛，因感冒服用咳嗽藥水，被驗出含有鴉片酊反應，被強制停休2周，該司機投訴本報表示，每個駕駛都背負沉重家庭重擔，檢驗結果讓他背負名譽損失，又造成收入損失。

統聯客運表示，依「陸運特定人員尿液採驗實施要點」一驗出就要馬上停止派車避免影響乘客，接下來與司機面談、協助第二次複檢，確認是藥物導致就會恢復派車，這段期間都會保障底薪。

這名投訴司機表示，他11月10日到班被通知要採集尿液檢驗，剛好11月7日嚴重感冒去看醫生，遵從醫生開立的藥品服用，並詢問當天值班主管「吃感冒藥配合尿檢沒問題嗎？公司值班主管回答沒問題」，因此配合尿檢，未料11月15日被通知尿液驗出鴉片反應，要立即停止派車至11月30日，需等中山醫學大學第二次複檢分析結果，才能決定是否恢復派車。

這名司機說，他非常震驚，馬上返回診所詢問為何吃感冒藥會有鴉片反應？醫生告知感冒藥水裡面有含有鴉片酊的成分，那是治療咳嗽的用藥，並開立診斷證明讓他交給公司。司機表示，他認同交通部執行毒品抽檢，若執行程序有瑕疵造成駕駛員工作薪水的損失，請問誰該負責？

這名司機從11月18日被停止派車至12月1日，其中5次強制公休，其他均請特休或公休，等於少了半個月的工作獎金。

台中市食安處長邱惠慈表示，若服用複方甘草錠、咳佳寶糖漿、果濟咳糖漿、咳服舒林可待因糖漿等感冒藥，確實有可能驗出如可待因、鴉片酊等毒品成分，每個人代謝狀況不同，何時體內會沒有相關成分，因人而異。

台中統聯客運市區公車主任林元凱表示，11月10日是全國1400名司機一起抽驗，台中的公車司機有450多人，其中8人尿液驗出有可待因、鴉片酊成分，主管先逐一面談，多數司機服勤狀況良好，都給予高度信任，但因交通部規定一旦驗出就要停止派車，只能請司機先請特休、排休假。

林元凱表示，中山醫大是指定合作的醫院，有6人第二次複檢後均合格，已陸續恢復派車，另2人公司對他們也有信心，正送尿液至台北榮總進第三次複檢。停派期間影響的收入是服務獎金，每個人路線不同，獎金不一，但均保障底薪，11月25日均有發底薪。

台中市交通局捷公處副處長陳文政表示，全市有17家客運業者，每年督導不定期尿液篩檢，勞資的問題要回歸勞工局勞雇契約認定，應受檢人員若第一次檢驗有問題，停止派車也可調整至內勤職務，對於個案也有向統聯客運聯繫。

交通部函文各客運業者，明年1月1日起陸運特定人員均需接受接受尿液採驗。統聯客運超前部署，馬上普篩全台1400名各縣市司機。台中市一名30多歲公車駕駛，因感冒服用咳嗽藥水，被驗出含有鴉片酊反應，被強制停休2周，申訴1999及投訴本報。圖／林姓司機提供
交通部函文各客運業者，明年1月1日起陸運特定人員均需接受接受尿液採驗。統聯客運超前部署，馬上普篩全台1400名各縣市司機。台中市一名30多歲公車駕駛，因感冒服用咳嗽藥水，被驗出含有鴉片酊反應，被強制停休2周，申訴1999及投訴本報。圖／林姓司機提供
台北市今年9月發生三重客運司機毒駕撞死人悲劇，交通部函文各客運業者，明年1月1日起陸運特定人員均需接受接受尿液採驗。統聯客運超前部署，馬上普篩全台1400名各縣市司機。圖／客運司機提供
台北市今年9月發生三重客運司機毒駕撞死人悲劇，交通部函文各客運業者，明年1月1日起陸運特定人員均需接受接受尿液採驗。統聯客運超前部署，馬上普篩全台1400名各縣市司機。圖／客運司機提供
台北市今年9月發生三重客運司機毒駕撞死人悲劇，交通部函文各客運業者，明年1月1日起陸運特定人員均需接受接受尿液採驗。統聯客運超前部署，馬上普篩全台1400名各縣市司機。圖／客運司機提供
台北市今年9月發生三重客運司機毒駕撞死人悲劇，交通部函文各客運業者，明年1月1日起陸運特定人員均需接受接受尿液採驗。統聯客運超前部署，馬上普篩全台1400名各縣市司機。圖／客運司機提供

感冒 台中市

延伸閱讀

北市要求業者明訂契約 公車駕駛吸毒立刻開除

毒駕被罰9萬元 不服提行政訴訟辯3天前吸仍遭駁

NBA／一年底薪重返湖人 達德利高呼：我回來了！

花蓮客運駕駛出走 公路總局協調4路線代駛1年

相關新聞

獨／查毒駕！統聯1司機喝咳嗽藥水驗出鴉片反應遭停班

台北市今年9月發生三重客運司機毒駕撞死人悲劇，交通部函文各客運業者，明年1月1日起陸運特定人員均需接受接受尿液採驗。統聯...

台中鐵路高架化橋下變貨櫃場 綠營員批「能看嗎？」

豐原到大慶台鐵高架化已完成兩年，市議員蕭隆澤指出，潭子火車站看不到所謂的商場，卻變成貨櫃場，他認為有礙觀瞻。另議員賴朝國...

服務不打烊！ 參山處梨山風景區設立11處借問站

交通部觀光局參山國家風景區管理處延續去年於梨山風景區設立5處借問站，頗獲好評，今年不受疫情影響，增設阿嬌姨的店等6處借問...

要生計！大城濕地擬蓋太陽光電 自救會怪環團管太多

政府大力發展再生能源，經濟部能源局今年中通過太陽能光電廠商在彰化大城鄉海堤外沙灘地取得籌設許可，彰化環保團體表達不滿，但...

都是緋聞官司惹禍 民進黨彰化黨部自家人互咬

民進黨彰化縣黨部執委劉玲惠及蔡金蓮今年5月中旬，向彰化地檢署舉發現在縣黨部主委邱建富在彰化市長任內有「小三小四」情事，邱...

便當都要70元！台中學校午餐50元 業者嘆太難求補助

含萊克多巴胺豬肉預計明年開放進口，台中市長盧秀燕與校園團膳業者宣示「堅決使用國產豬」，一旦業者被查到使用萊豬，立刻解約、...

彰化前瞻整合第一家 社頭衛生所改造成日照中心

彰化縣第一家前瞻基礎建設整建長照衛福據點「社頭鄉日照中心」今天揭牌，彰化縣長王惠美說，縣府致力於要讓長輩能有更健康有尊嚴...

黑翅鳶護稻除鼠患 全台第一本黑翅鳶繪本誕生

農委會水土保持局台中分局輔導台中及苗栗農友推廣友善農業，2018年首度嘗試在霧峰稻田架設人工棲架，吸引黑翅鳶停駐，還幫農...

跟上E化腳步 竹山鎮公所App升級2.0版

竹山鎮公所App2.0版宣布正式啟用，公所表示新的App將會與「竹山鎮公所」官網同步外，竹山的活動、吃喝玩樂、以及好康優...

台中潭雅神需一所市立高中 議員：沒做的市長都落選

台中市潭雅神地區近幾年來人口成長快速，今年已有21萬多人。市議員蕭隆澤表示，地方民眾殷殷期盼多設一所市立高中，否則當地國...

缺水減壓恐影響救災 鹿港彰濱工業區提供替代水源

今年降雨少，許多鄉鎮水情亮黃燈，彰化縣內沒有水庫備援，水情更是吃緊，消防單位為避免因為減壓供水措施，使消防栓水壓不足影響...

白天捐完晚上裝 沙鹿玉皇殿贈清水警分局爆閃警示燈

白天捐完晚上立刻裝好，台中市沙鹿玉皇殿昨捐贈清水警分局紅藍爆閃警示燈93組，裝在轄區重點及易肇事路段，保障行車安全。

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

全國首座冰淇淋觀光工廠明年嘉縣營運 辦健走送冰淇淋

宜蘭淪「雨不停國」 冬山農路積水封閉、濕地成汪洋

南投埔里建醮全鎮吃素賣葷食被公審 公所講話了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。