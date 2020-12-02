獨／查毒駕！統聯1司機喝咳嗽藥水驗出鴉片反應遭停班

台北市今年9月發生三重客運司機毒駕撞死人悲劇，交通部函文各客運業者，明年1月1日起陸運特定人員均需接受接受尿液採驗。統聯客運超前部署，馬上普篩全台1400名各縣市司機。

台中市一名30多歲公車駕駛，因感冒服用咳嗽藥水，被驗出含有鴉片酊反應，被強制停休2周，該司機投訴本報表示，每個駕駛都背負沉重家庭重擔，檢驗結果讓他背負名譽損失，又造成收入損失。

統聯客運表示，依「陸運特定人員尿液採驗實施要點」一驗出就要馬上停止派車避免影響乘客，接下來與司機面談、協助第二次複檢，確認是藥物導致就會恢復派車，這段期間都會保障底薪。

這名投訴司機表示，他11月10日到班被通知要採集尿液檢驗，剛好11月7日嚴重感冒去看醫生，遵從醫生開立的藥品服用，並詢問當天值班主管「吃感冒藥配合尿檢沒問題嗎？公司值班主管回答沒問題」，因此配合尿檢，未料11月15日被通知尿液驗出鴉片反應，要立即停止派車至11月30日，需等中山醫學大學第二次複檢分析結果，才能決定是否恢復派車。

這名司機說，他非常震驚，馬上返回診所詢問為何吃感冒藥會有鴉片反應？醫生告知感冒藥水裡面有含有鴉片酊的成分，那是治療咳嗽的用藥，並開立診斷證明讓他交給公司。司機表示，他認同交通部執行毒品抽檢，若執行程序有瑕疵造成駕駛員工作薪水的損失，請問誰該負責？

這名司機從11月18日被停止派車至12月1日，其中5次強制公休，其他均請特休或公休，等於少了半個月的工作獎金。

台中市食安處長邱惠慈表示，若服用複方甘草錠、咳佳寶糖漿、果濟咳糖漿、咳服舒林可待因糖漿等感冒藥，確實有可能驗出如可待因、鴉片酊等毒品成分，每個人代謝狀況不同，何時體內會沒有相關成分，因人而異。

台中統聯客運市區公車主任林元凱表示，11月10日是全國1400名司機一起抽驗，台中的公車司機有450多人，其中8人尿液驗出有可待因、鴉片酊成分，主管先逐一面談，多數司機服勤狀況良好，都給予高度信任，但因交通部規定一旦驗出就要停止派車，只能請司機先請特休、排休假。

林元凱表示，中山醫大是指定合作的醫院，有6人第二次複檢後均合格，已陸續恢復派車，另2人公司對他們也有信心，正送尿液至台北榮總進第三次複檢。停派期間影響的收入是服務獎金，每個人路線不同，獎金不一，但均保障底薪，11月25日均有發底薪。