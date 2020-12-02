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大城鄉經濟自救會支持光電 彰縣府交陳情書

中央社 / 彰化2日電

地方環團反對在濕地設太陽能發電設施。但彰化大城鄉支持綠能的鄉民，今天尋求縣長王惠美支持。陳情民眾指出，好不容有人願來大城鄉投資，大城的未來應由大城人決定。

彰化環保聯盟日前北上立法院召開記者會，指彰化沿海的濕地先前才躲過國光石化開發案，但是包括海精、鑫政及永堯等同樣隸屬於新加坡外商美歐亞的光電業者，將在原本要設立國光石化的濕地開發太陽光電。其中鑫政已拿到國產署開發同意函，海精則獲得經濟部的籌設許可進入海審會，為保護珍貴的濕地，環團反對在濕地設太陽能發電設施。

不過，100多名大城鄉經濟自救會成員，上午前往彰化縣政府前廣場陳情，表達支持太陽能光電的立場，成員們手持布條，高呼「大城前途，自己決定」的口號，在遞交陳情書給彰化縣政府經濟暨綠能發展處副處長王盟貴時還下跪，希望縣府重視他們的心聲。

王盟貴接受媒體聯訪表示，業者提出的開發案由中央進行審查，縣府會要求開發商遵守中央的審查進行辦理，也會把今天鄉民的意見呈交中央參考，不過他也說明，最終審查權在中央。

自救會成員王國中指出，大城鄉現在留下來的都是老弱婦孺，年輕子弟都到外地發展，現在有綠能廠商來大城鄉投資太陽光電建設，大城人的未來應由大城人決定，也支持符合政府法規符太陽能業者來大城投資設廠，也要請光電投資商落實承諾，降低對環境的衝擊。

濕地

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