要生計！大城濕地擬蓋太陽光電 自救會怪環團管太多

政府大力發展再生能源，經濟部能源局今年中通過太陽能光電廠商在彰化大城鄉海堤外沙灘地取得籌設許可，彰化環保團體表達不滿，但位在縣內最西南角的大城鄉民今天組成大城經濟自救會到彰化縣府前抗議，抨擊環團管太多，表達鄉內人口流失嚴重，好不容易有促進經濟發展的廠商願意進駐，力挺綠能建設，要彰化縣府挺身而出捍衛大城。

百名自救會成員今天拉著「大城人的未來、外來人無權干涉」、「大城人要建設、給子孫們一個未來」等布條，高喊「綠能若退出、大城變死城」，自救會發表聲明，會長王國中遞上陳情書，突然下跪表達訴求，彰化縣府經綠處副處長王盟貴今天出面接受陳情。

王盟貴表示，此開發計畫所涉各項許可，都由中央相關單位審查中，包括經濟部、內政部、行政院農委會，縣府尊重各方意見，後續會要求開發商遵照中央的審查結論辦理，同時也會將今天陳情的意見如實反應給中央。

縣府指出，太陽光電廠商擬在撤案多年的國光石化地點，也就是屬於國產署所有的海堤外沙灘地上蓋太陽能板，今年6月能源局以非法定重要濕地為由免環評，依電業法初步核發同意函，因該土地屬於農牧用地，接下來還需要完成通過海岸利用管理說明書以及開發計畫，土地才能作為太陽光電使用，目前還在審核階段。

王國中說，大城鄉就業困難，台灣幾十年經濟奇蹟從沒發生在大城，好不容易有廠商願意支持政府綠能計畫，在大城投資太陽光電建設，外地人卻以環保為由想趕走大城的未來，大城鄉恐難翻身，自救會支持符合政府法規的太陽能業者來大城投資設廠，也請光電投資商落實承諾，降低對環境及居民的衝擊。