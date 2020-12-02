彰化前瞻整合第一家 社頭衛生所改造成日照中心

彰化縣第一家前瞻基礎建設整建長照衛福據點「社頭鄉日照中心」今天揭牌，彰化縣長王惠美說，縣府致力於要讓長輩能有更健康有尊嚴的生活，爭取到衛福部補助加上縣府配合款共斥資1500萬，將原衛生所空間改造成日照中心，透過活動及學習，也能延緩長輩老化。

「社頭鄉日間照顧中心規劃複合式長照大樓」今天揭牌，由衛福部長期照護司副司長周道君、彰化縣長王惠美、社頭鄉長劉錦昌等人主持揭牌儀式。

王惠美說，縣府盤點縣府土地或空間進行改造成日照中心等，爭取到衛福部補助1350萬，加上縣府配合款共斥資1500萬，將社頭衛生所後棟值日室改建成日照中心，一樓是不老健身房，二樓是失智失能日照中心，目前縣內已成立29家日間照顧中心，加上今天社頭鄉日間照顧中心就達到30家。

周道君說，衛福部將超過40億的前瞻經費投入全台日照中或巷弄長照站的新建或整建，投入在彰化就有約40個，其中10個是日照中心，今天第一個落成，長照是整個國家要一起面對的問題，除了政府投入硬體建設，也要各界一起投入照護能量，讓長輩活得自在健康有尊嚴。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，縣府積極向中央爭取前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫，其中長照創新整合型服務據點項目全國共計10案，彰化縣去年就爭取到5案，包括北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓、員林市衛生所暨長照衛福大樓、大城鄉長照衛福大樓、芳苑鄉衛生所暨長照衛福大樓新建案及竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓新建案，共獲中央補助經費4億4000多萬元。