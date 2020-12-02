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黑翅鳶護稻除鼠患 全台第一本黑翅鳶繪本誕生

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
水土保持局台中分局輔導黑翅鳶防治鼠害有成，今年邀請文學作家林德俊及插畫家圖倪，打造全台第一本黑翅鳶繪本「黑翅鳶尋家記」。圖／水土保持局台中分局提供
水土保持局台中分局輔導黑翅鳶防治鼠害有成，今年邀請文學作家林德俊及插畫家圖倪，打造全台第一本黑翅鳶繪本「黑翅鳶尋家記」。圖／水土保持局台中分局提供

農委會水土保持局台中分局輔導台中及苗栗農友推廣友善農業，2018年首度嘗試在霧峰稻田架設人工棲架，吸引黑翅鳶停駐，還幫農民消滅田間危害的鼠類。今年特邀霧峰在地圖文創作達人，及屏東科大野保所、霧峰區農會、台灣野鳥協會與彰化鳥會等專家，共同創作「黑翅鳶尋家記」繪本，並捐贈供台中市各圖書單位館藏，盼生態保育及友善農業的精神向下扎根。

農委會水土保持局台中分局3年前輔導台中及苗栗農友進行友善農業推廣，2018年結合屏科大野生動物保育研究所鳥類研究室，嘗試在霧峰農會輔導的友善稻田架設5組6公尺高的鳥類棲架，黑翅鳶不但棲息棲架，還會幫農民消滅田間危害的鼠類；2019年也在龍井的西瓜田推動，鼠害大幅減少。

水保局台中分局表示，霧峰農會也推出「黑翅鳶米」，打造全程友善的產業鏈，使霧峰區60公頃友善良田達到減少二氧化碳排放、合理化施肥、不用藥及品牌提昇等效益，達成生態效益高達800多萬元價值。

為讓友善農業的概念延伸至國中小學，今年邀請文學作家林德俊(小熊老師)及插畫家圖倪，打造全台第一本黑翅鳶繪本「黑翅鳶尋家記」，書中除介紹黑翅鳶的故事，也提供黑翅鳶的外貌特徵及人工棲架的基本小知識，繪本上架至台中市各圖書單位，也捐贈180冊給霧峰區農會、台灣野鳥協會、台中市大屯社區大學志工隊及台中社區婦幼照顧服務協會等，希望在地人認識在地的保育故事。

來自霧峰的繪本作家林德俊說，很開心看到世界最美麗的猛禽降臨在家鄉霧峰，黑翅鳶不只是農民的好朋友，更是所有人類的好朋友，其生存狀況反映生態環境的優劣，期許號召更多人來保護牠們，並從小開始紮根。

屏東科大野保所鳥類生態研究室林惠珊說，各地推動的黑翅鳶棲架中，以霧峰區的成效最高、面積最大，黑翅鳶對鼠害防治的貢獻，獲當地農民好評。藉由黑翅鳶繪本故事加分，未來將結合台灣野鳥協會及台灣兒童食育協會，串連食農教育推廣力量，讓在地繪本故事給更多人看見。

藉由「黑翅鳶尋家記」繪本說故事，讓民眾透過繪本瞭解黑翅鳶如何進行鼠害防治。圖／水土保持局台中分局提供
藉由「黑翅鳶尋家記」繪本說故事，讓民眾透過繪本瞭解黑翅鳶如何進行鼠害防治。圖／水土保持局台中分局提供

黑翅鳶 農民 農會

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