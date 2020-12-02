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台中鐵路高架化橋下變貨櫃場 綠營員批「能看嗎？」
豐原到大慶台鐵高架化已完成兩年，市議員蕭隆澤指出，潭子火車站看不到所謂的商場，卻變成貨櫃場，他認為有礙觀瞻。另議員賴朝國也表示，高架化橋下至今仍堆放工程未完成堆置砂石，最近風大塵土飛揚，讓居民超困擾。
民進黨議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華等人在議會質詢，蕭隆澤說，交通局應該向交通部台鐵局反映，潭子站人來人往，橋下變成貨櫃場，市容有觀瞻。他問拿照片質詢盧秀燕「這樣好看嗎？」盧回答，的確不怎麼好看。
蕭隆澤問交通局葉昭甫「局長你知道這些貨櫃擺放多久了？」可以在車站公共場所亂擺嗎？鐡路局把潭子車站廣場進出門面變成貨櫃場！一擺就是4個多月！民眾不知哪個單位出面處理？很多路過的鄉親駡聲連連！
葉昭甫表示，因鐵路高架下屬台鐵局管理，他會轉達議員及鄉親的要求，請台鐵盡快處理。據了解，潭子火車站橋下空間已由業者得標，業者目前還在設計規劃中。
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