跟上E化腳步 竹山鎮公所App升級2.0版

竹山鎮公所App2.0版宣布正式啟用，公所表示新的App將會與「竹山鎮公所」官網同步外，竹山的活動、吃喝玩樂、以及好康優惠都將會一把抓，另外也開發了投票系統，未來透過活動的平台，讓民眾能表達自己的喜愛，讓公所的活動能更貼近人心。

竹山鎮公所表示，順應潮流跟上E化腳步，不只公所內開始減少紙張的列印，從去年開發「竹山鎮公所」app，去年竹藝燈會首次運用掃燈集點活動，來兌換公所提供的紀念品，獲得大家的好評後，在2021竹山牛舞花竹藝燈會來臨前夕，公所與暨南大學開發團隊將App大改版，一改過去只有活動功用，讓今年的App發揮極大化。

竹山鎮公所App2.0版包括公所的政策、活動訊息、藝文資訊、深度之旅、店家介紹等，也增加了與民眾互動的幾個面向，讓大家能一機在手能知竹山事，同時仍會提供看燈會集點換取紀念品的活動，並在燈會期間我們也將進行「燈展」投票，來選出遊客心目中的最美的竹藝燈。

竹山鎮長陳東睦說， 今年2021竹山牛舞花竹藝燈會也將在12月31日開跑，為讓大家更認識竹山鎮公所的App，配合實名制，防疫逛牛舞花燈會拿好禮的活動，App要登入註冊會員才能集錢。