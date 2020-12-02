聽新聞
test
0:00 / 0:00
跟上E化腳步 竹山鎮公所App升級2.0版
竹山鎮公所App2.0版宣布正式啟用，公所表示新的App將會與「竹山鎮公所」官網同步外，竹山的活動、吃喝玩樂、以及好康優惠都將會一把抓，另外也開發了投票系統，未來透過活動的平台，讓民眾能表達自己的喜愛，讓公所的活動能更貼近人心。
竹山鎮公所表示，順應潮流跟上E化腳步，不只公所內開始減少紙張的列印，從去年開發「竹山鎮公所」app，去年竹藝燈會首次運用掃燈集點活動，來兌換公所提供的紀念品，獲得大家的好評後，在2021竹山牛舞花竹藝燈會來臨前夕，公所與暨南大學開發團隊將App大改版，一改過去只有活動功用，讓今年的App發揮極大化。
竹山鎮公所App2.0版包括公所的政策、活動訊息、藝文資訊、深度之旅、店家介紹等，也增加了與民眾互動的幾個面向，讓大家能一機在手能知竹山事，同時仍會提供看燈會集點換取紀念品的活動，並在燈會期間我們也將進行「燈展」投票，來選出遊客心目中的最美的竹藝燈。
竹山鎮長陳東睦說， 今年2021竹山牛舞花竹藝燈會也將在12月31日開跑，為讓大家更認識竹山鎮公所的App，配合實名制，防疫逛牛舞花燈會拿好禮的活動，App要登入註冊會員才能集錢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言