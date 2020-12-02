台中潭雅神需一所市立高中 議員：沒做的市長都落選

台中市潭雅神地區近幾年來人口成長快速，今年已有21萬多人。市議員蕭隆澤表示，地方民眾殷殷期盼多設一所市立高中，否則當地國中生沒有更多選擇，他建議前兩任市長傾聽地方心聲但都不被接受，不做這件事的都落選，希望市長盧秀燕趕快著手規劃。盧秀燕回應說，有錢一定做，教育局表示會研議。

台中市大雅地區原本有文高八高中學校用地，不過因設置中科實驗中學後，市府在2015年廢除，以自辦市地重劃，改為商業與住宅區。

議員蕭隆澤指出，台中市潭雅神地區有19所市立國小、5所市立國中，他認為應再增加一所市立高中，讓當地國中生升學不必長途奔波，另還有教育特色銜接性問題，國中畢業後就嘠然而止，非常可惜。

蕭隆澤表示，潭雅神地區各國中小等學校相關藝術、體育特色課程成果亮眼，有才藝班、國樂班、口琴班、舞蹈班、直笛隊、管樂團、行進樂團、田徑隊、手球隊、排球隊、足球隊、籃球隊等，在全國或世界比賽得名，家長及地方資源全力在幕後支持。但國中畢業後，在潭雅神沒有市立高中可銜接，非常可惜。

蕭隆澤說，他參加里民大會、各學校校慶及活動，不少家長會長、委員、鄉親都在反映，潭雅神為何不能設一所真正的市立高中？他直接回應「我有建議但是前市政府團隊聽不進去！」「不聽的市長都落選了。」他希望市府團隊加速籌建，回應地方需求。