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缺水減壓恐影響救災 鹿港彰濱工業區提供替代水源

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
水情吃緊，彰化縣消防局第三大隊使用彰濱汙水處理廠的回收水作為救災替代水源。圖／第三大隊提供
水情吃緊，彰化縣消防局第三大隊使用彰濱汙水處理廠的回收水作為救災替代水源。圖／第三大隊提供

今年降雨少，許多鄉鎮水情亮黃燈，彰化縣內沒有水庫備援，水情更是吃緊，消防單位為避免因為減壓供水措施，使消防栓水壓不足影響救災，平時列管可以供救災使用的替代水源，包括水圳、溪流、池塘、農用灌溉幫浦，近年也開始與工業區合作，讓救災水源充足以備不時之需。

彰化縣消防局第三大隊近日到鹿港鎮彰濱汙水處理廠進行替代水源汲水訓練，彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁今天表示，彰濱工業區內設有6百多間工廠，因為工廠內可燃物多，一旦火災，往往需要動員大量的消防車輛及人員，冬季枯水期河川水源不足，近來因為水情吃緊消防栓水壓降低，救災若靠出動水庫車送水耗費時間，水量不足將影響救災。

彰濱工業區鹿港區的汙水處理廠可儲水1.1噸，施順仁說，工業區的消防栓多，且口徑大，水源一般來說相當足夠，救災水源雖以消防栓為主，但在水情緊繃之際仍需超前布署，消防人員使用工業區的替代水源救災，是廠區廢水經汙水處理廠處理過後排出前的回收水，符合環保標準，不會影響人體安全。

施順仁表示，目前大隊轄內替代水源共有367處，另外針對彰濱工業區內，除了汙水處理廠，台塑石化公司彰濱摻配廠設有3000噸水源，及台灣玻璃工業公司彰濱廠設有400頓水源，若發生火災事故，也可提供消防救災水源使用。

水情吃緊，彰化縣消防局第三大隊近日到鹿港鎮彰濱汙水處理廠進行替代水源汲水訓練。圖／第三大隊提供
水情吃緊，彰化縣消防局第三大隊近日到鹿港鎮彰濱汙水處理廠進行替代水源汲水訓練。圖／第三大隊提供
水情吃緊，彰化縣消防局第三大隊近日到鹿港鎮彰濱汙水處理廠進行替代水源汲水訓練。圖／第三大隊提供
水情吃緊，彰化縣消防局第三大隊近日到鹿港鎮彰濱汙水處理廠進行替代水源汲水訓練。圖／第三大隊提供

鹿港 水庫

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