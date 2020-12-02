白天捐完晚上裝 沙鹿玉皇殿贈清水警分局爆閃警示燈

白天捐完晚上立刻裝好，台中市沙鹿玉皇殿昨捐贈清水警分局紅藍爆閃警示燈93組，裝在轄區重點及易肇事路段，保障行車安全。

清水警分局轄區，道路寛敞、筆直及四通八達，又鄰近台中港區大型車輛往來頻繁，分局轄區今年迄今，已發生多起交通事故致死案，原因大多為駕駛人缺乏警覺性且未注意車前狀況，夜間及深夜時段更容易因此發生意外。

清水警分局長張啓祥為降低交通事故發生提醒駕駛人注意，以提升用路人安全，將在轄區以在地民眾、外地車輛往來必經的道路及路幅較小夜晚視線不佳且車輛時常行駛之路段，裝設以太陽能光電板供電的LED紅藍爆閃警示燈，入夜後即自動點亮閃燈，使駕駛人能在遠處察覺，放慢行車速度並注意路口狀況，降低交通事故發生。

張啓祥為添購爆閃燈所需經費，向沙鹿區玉皇殿主任委員紀文宗聊起，主委獲悉即向該殿各委員說明協調，獲全體委員同意，立即捐贈清水分局紅藍爆閃式警示燈93組，強化轄區易肇事路口預防交通事故，共同維護轄區交通安全，確保人民生命。

主委紀文宗表示，感謝分局長維護轄區民眾治、交安，不遺餘力，得知分局長的裝設爆閃燈構想後，全體委員均同意捐贈，以強化轄區易肇事路口預防交通事故，確保民眾生命財產安全。