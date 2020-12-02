台中綠能園區3年花3億公帑 稻桿發電0度廚餘噁臭惹民怨

台中市循環經濟指標外埔綠能園區簽約3年餘，議員吳敏濟說，說好的稻桿、木料汽化發電廠，至今卻堆滿滿倉庫不能發電，而廚餘發電廠發出噁心惡臭仍未改善，環保局只開單告發無濟於事。環保局指出，將檢討合約內容，針對廠商違法已開發6次150萬元。

吳敏濟指出，外埔綠能園區2017年興建，這項ROT促參案，環保局不但負責廚餘發電廠進料的收運、自備車輛機械、衍生物沼渣和沼液清除處理，還要支付每公噸進料1000元的處理費給廠方，政府每年淨投入的成本高達7723萬元，還不包括前期投入的購車及設備成本的折舊，如環保局1180萬元丶環保署補助5327萬元，3年來花了約3億。

吳敏濟說，廠區散布惡臭問題，廚餘回收車在開放空間進料，酸臭味四逸，環保局連續開單告發9次，最高30萬元，但問題遲遲未得到解決。稻桿/木料汽化發電廠停擺，收了二期稻桿之後，至今發不出電，幾近滿倉沒去化，目前違約但環保局依約開罰無效。

吳敏濟還說，無論是廚餘發電或是稻桿汽化發電，理論上都是潔淨的綠色能源，怎麼還是惡臭不堪；承諾有價回收稻桿替代焚燒稻田，如果最後取消回收就失信於民。

環保局表示，目前第一期廚餘厭氧發電已完工，今年6月15日起，已與台電完成併聯發電。

針對稻桿氣化發電，第1期氣化設備尚未營運，廠商已構成違約，環保局累計開罰6次共150萬元，並督促業者盡快完成這套系統。

另有關廚餘發電進料場所未密封致瀰漫臭味，環保局說明，作業區將保持關閉，增加除臭系統效率並適時消毒，有機物雜質暫存區也以帆布覆蓋，減少臭味逸散；同時，ROT廠商已找專業廠商規畫改善方案，打算加裝除臭罩，預計明年1月底完成，市府將持續監督施作進度及改善狀況。