南投埔里建醮全鎮吃素賣葷食被公審 公所講話了

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會將在今天登場，而當地遵循傳統習俗，從上月29日凌晨起全鎮茹素7天，但有民眾不滿吃素期間仍有店家賣葷食，將店家貼上網路公審惹議；對此，公所表示，提倡吃素非強迫，盼鎮民、遊客和店家都能尊重彼此宗教信仰。

臉書社團「爆怨2公社」日前有網友PO文指出，最近埔里正舉辦12年1次的建醮活動，而他尊重任何宗教信仰，建醮時也會主動配合吃素1周，但最近卻不斷看到呼籲或要求店家不能賣葷食，或要求外來客須入境隨俗吃素，甚至還將賣葷食店家PO網討論，並質疑「建醮這種活動的茹素問題，不是自動自發的嗎？」

貼文一出引發網友討論，多數網友認為吃素是個人選擇，不該以宗教之名強迫他人，「要不要茹素是個人選擇，沒必要勉強別人」、「強迫的都不是好習俗，根本就是宗教綁架」、「像這種以宗教名義，行不義之行為，真的很不可取」等；但也有網友覺得，尊重當地信仰入境隨俗，其實也是一種體驗。

只是，近期的葷素網戰已造成地方困擾，當地南門里長陳昭維表示，為了今年的祈安清醮，總理團和四大壇執事人員用心籌劃數個月，看到網路各界為吃素與葷爭論不休，內心感到難過，而尊重多元信仰是普世價值，彼此尊重毋須爭論，只希望大家能把焦點轉移到這次120週年建醮的宗教盛事上。