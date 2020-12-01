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限量發放「神獸口罩」爆亂象 埔里公所出招防堵

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮公所今起限量發送「埔里醮好－神獸文創口罩」，未料卻出現重覆排隊領取亂象。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮公所今起限量發送「埔里醮好－神獸文創口罩」，未料卻出現重覆排隊領取亂象。記者賴香珊／攝影

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會將在明天登場，今起在公所限量發送「埔里醮好－神獸文創口罩」，未料卻出現重覆排隊領取亂象，公所將蓋章防堵；另為因應秋冬防疫新制，公所將在總壇及四大醮壇入口處加強勸導須配戴口罩再入場。

埔里公所針對今年福醮民俗盛會開發「埔里醮好」紀念文創品，其中「神獸文創口罩」將防疫結合東、西、南、北4大醮壇及恒吉宮媽祖廟總壇元素，以青龍、白虎、朱雀、玄武和媽祖圖像設計，並從今起限量發送4天，吸引民眾排隊領取。

而公所原先規劃從今天起至12月4日每天限量發放1000份（1份2片），上午9時開始發號碼牌，上午10時後憑號碼牌至公所服務台領取，未料卻有民眾已領到號碼牌後，卻又繞回隊伍末端排隊，不斷重複領取號碼牌，而引發爭議。

為求公平，埔里鎮公所明天起將調整作法，現場除了發放號碼牌，還會在手背加蓋戳章識別，每人限領1組；另，針對今天秋冬防疫新制上路，除要求排隊民眾戴口罩外，也將加強總壇及東、西、南、北四柱壇防疫措施。

埔里公所表示，庚子年祈安清醮法會雖多在戶外，但考量仍是大型群聚宗教活動，將加強勸導民眾配戴口罩，尤其是在恒吉宮總壇及東、西、南、北四柱活動現場，並派員在入口處查察，請參加者務必自備口罩，且戴好口罩再入場。

此外，在總壇及東、西、南、北四柱活動現場也都備有相關防護用品，後續活動參與人數、陣頭數量將以簡約為原則，遶境或相關活動隊伍車輛前、中、後及各柱壇場會以海報或紅布條宣示告知防疫措施，也請民眾遵守防疫規定，避免受罰。

南投縣埔里鎮公所今起限量發送「埔里醮好－神獸文創口罩」，未料卻出現重覆排隊領取亂象。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮公所今起限量發送「埔里醮好－神獸文創口罩」，未料卻出現重覆排隊領取亂象。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮公所今起限量發送「埔里醮好－神獸文創口罩」，未料卻出現重覆排隊領取亂象。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮公所今起限量發送「埔里醮好－神獸文創口罩」，未料卻出現重覆排隊領取亂象。記者賴香珊／攝影

口罩 埔里 文創

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