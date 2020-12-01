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台中公車綁卡線上申請還要臨櫃 交局：須確認市民身分

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局長葉昭甫說，今天下午3點半綁卡人數超過7600人。記者陳秋雲／攝影
台中市交通局長葉昭甫說，今天下午3點半綁卡人數超過7600人。記者陳秋雲／攝影

台中市政府明年公車優惠採取雙十政策「市民限定」交通局長昭甫說，今天下午3點半初步統計，已超過7600人次完成綁卡，其中55%預先線上申請，到現場過卡即可；另同步啟動高中以下校園綁卡作業。有民眾抱怨到線上申請還得再到現場過卡，不便民。葉昭甫指出，因一人一卡，仍須確認市民身分，線上申請可縮減現場辦理時間。

葉昭甫指出，台中市每天刷卡搭公車人 約20萬人。昨天上午8點到下午3點半，初步統計有7600多人辦理綁卡，其中55%先在線上申請，領卡作業頗快，各綁卡點未出現大排長龍的情況，全程順利。

有民眾抱怨，敬老愛心卡不用綁卡，系統端就可以處理，但有100多萬的民眾有花博卡，為什麼還要再綁一次？葉昭甫說，當初發花博卡時沒有先與愛心卡作區別，無法從系統端處理。且市民限定一人一卡，必須確認身分過一次卡，才能有優惠。

葉昭甫表示，除了經常搭公車的民眾會搶著辦理，其他民眾不必特地趕著綁卡，12月以後各綁卡點也會成為常態，不必急在一時。

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