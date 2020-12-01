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彰化縣防災教育推1日災民夜宿體驗 報名秒殺
彰化縣政府今年將12月3日訂為「彰化縣防災教育日」，希望縣民將1848年當天發生彰化大地震時重大災害引以為戒，12月5日也將在員林圓林園舉辦「1日災民夜宿體驗活動」，活動特殊開放報名已秒殺，民眾將親身體驗災民跨夜留宿情境及避難收容用餐。
彰化縣長王惠美今天出席彰化縣防災教育日系列活動宣傳，她表示，彰化斷層約有32公里，如再加上清水斷層更有百公里，且斷層帶上人口數達72%，一定要居安思危，一旦遇災害要將損失降至最低。
消防局今年9月將12月3日訂為「彰化縣防災教育日」，因1848年彰化地層引發大地震，當時共有1030人死亡，2萬2664戶全倒，以當天作為縣防災救育日，另在每年9月21日已配合國家防災日進行地震等相關模擬演練，現在因為氣候異常，常有數種災害同時發生，平時演練的目的，並將災害降至最低。
員林市長游振雄指出，記得1999年921大地震時，大家都不敢回家，不是在公園就是在空曠處搭帳篷住宿，這次縣府為了防災舉辦夜宿體驗營，讓縣民體會，萬一真的再次發生災變時，更懂得如何來應變。
「彰化縣防災教育日系列活動」包括防災宣導體驗營、水保暨防震教育宣導講座及「輕鬆在家e起來，防災安全足安心」，12月5日在圓林園舉辦「1日災民夜宿體驗活動」，設置123頂帳篷代表12月3日「彰化縣防災教育日」的意義，慈濟將提供福慧床以及餐點，民眾可獲得家庭防災避難包，並體驗災民跨夜留宿及避難收容用餐等。
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